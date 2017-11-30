البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول ريم محمد سعود على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: حسين علي المهنا، محمد سعيد الجمحي، صالح ابراهيم جرخي، عهود يعقوب العياف، اعتدال عبدالرزاق حسن، احمد حبيب قمبر، علي المطوع، أحمد الدعيج، لولوة القناعي، حسين علي محمد، سوسن محمد وليد، وضحة محمد العجمي، سارة راشد الطخيم، منيرة عبدالمحسن ابالخيل، زياد مؤيد الرشيد، علي حسن العجمي، محمد سعد العازمي، خالد مرزوق العتيبي، محمود خميس الصباغ، جيرجس فوتو، ضاوية حسين، حميد احمد الشيخ، جمال عبدالله الكوهجي، محمد عبدالله محمد، محمد عبدالله محمد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز برنامج الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما ان عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.