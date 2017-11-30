الدويسان: «الوطني» يوفر خيارات سهلة لكل الاحتياجات والالتزامات المختلفة

أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاقه «حساب الإشعار» الجديد لعملاء الحسابات المميزة، والذي يمنحهم العديد من المزايا بما يتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم الاستثمارية، وذلك في إطار سعيه الدائم إلى تنويع أساليب الادخار لحماية عملائه من المخاطر والركود الاقتصادي.

وتتميز فكرة الحساب الجديد في توفير إمكانية وصول عميل الوطني لمدخراته متى شاء، وذلك من خلال إتاحة الحصول على الأموال المدخرة عبر تقديم إشعار بالسحب، لاسيما أن العديد من خيارات الادخار تحد من إمكانية الوصول إلى المبلغ المدخر لعدة شهور أو حتى لسنوات.

ويعتبر حساب الإشعار من الوطني مثاليا للعملاء ممن لديهم أهداف ادخارية، وفي نفس الوقت بحاجة لعنصر المرونة في السحب من مدخراتهم وقت الحاجة، حيث يحصل عملاء البنك عند فتح حساب الإشعار على الفائدة على المبلغ كل 30 يوما، 60 يوما أو 90 يوما وذلك حسب نوع حساب الإشعار، إذ يوجد ثلاثة أنواع من حسابات الإشعار من فئة 35 يوما، 65 يوما و95 يوما، وذلك مع توافر خاصية مرونة سحب تلك المدخرات في حالة الطوارئ أو أي نفقات غير متوقعة مثل أعمال صيانة السيارة أو البيت وغيرها.

وفي إطار تعليقها على هذا الحساب الجديد، قالت مدير أول في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني أمل الدويسان: «يطلب عملاء الوطني مزيدا من المرونة على الإيداع والسحب من حساباتهم كجزء من خياراتهم المصرفية اليومية».

وأضافت: «يتيح حساب الإشعار الجديد من بنك الكويت الوطني فرصة لعملائه للتوفير والحصول على الفائدة لمدخراتهم بالإضافة إلى التمتع بخاصية مرونة سحب الأموال في أي وقت بدون غرامات».

وبينت أنه بإمكان العملاء الحصول على معدلات فائدة أعلى لا تضاهيها أي من حسابات التوفير العادية، وفي ذات الوقت تمكنهم من الاحتفاظ بخاصية مرونة الوصول إلى رأس المال المدخر. وقد تم تصميم حساب الإشعار من الوطني خصيصا لتلبية متطلبات عملاء الخدمات المصرفية المميزة من خلال تزويدهم بحساب توفير مرن لسهولة الإيداع في أي وقت والسحب مع تقديم إشعار مسبق وكذلك الحصول على فوائد ادخارية عالية.

وأوضحت الدويسان: «لقد قام البنك بدمج أفضل مميزات الودائع الثابتة والتي تتمثل بمعدلات الفائدة المرتفعة مع مميزات حساب التوفير الذي يمكن العميل من الإيداع في أي وقت مع إمكانية السحب، ومن ثم تم إطلاق حساب الإشعار من الوطني. وبذلك يستطيع عملاء البنك الآن الحصول على معدل فائدة عال وفقا لنوع حساب الإشعار الذي يقع عليه اختيارهم فيما بين 35 يوما، 65 يوما أو 95 يوما ووفقا للميزانية والتخطيط الأنسب لهم».