ضمن باقة التسهيلات التمويلية التي يقدمها لعملائه في القطاع الطبي والصحي، أضاف بنك وربة عرضا جديدا للتمويل الصحي لعملاء بنك وربة والتي سيتم تقديمها من خلال شراكته الإستراتيجية مع خبراء العناية بالأسنان في مركز بوسطن للأسنان. على الرغم من أن العديد من المؤسسات المالية الأخرى في الكويت تزود عملاءها حاليا بتمويل الرعاية الصحية والتمويل الطبي، فإن بنك وربة يأخذ زمام المبادرة في هذا المجال باعتباره أحد البنوك التي تقدم هذا المنتج بالتعاون مع مركز بوسطن للأسنان الملتزم بمعايير الجودة العالية في مجال عناية الأسنان.

وعن هذا التعاون الجديد الذي يضاف الى مجموعة عيادات الرعاية الصحية الرائدة التي يقدمها بنك وربة لعملائه ضمن منتج التمويل الطبي بأن هذه الشراكة تأتي استجابة لمتطلبات العملاء واحتياجاتهم في الحصول على أعلى وأجود الخدمات الصحية مع آلية دفع مريحة وعملية تسهل عليهم الحفاظ على صحتهم وفي الوقت نفسه لا تشكل عبئا ماليا عليهم.

بنك وربة مستمر في انتقاء أفضل الخبراء في مختلف المجالات الصحية الذين يلاقون تطلعات عملائهم واحتياجاتهم على اختلافها بما يتناسب مع أسلوب حياتهم.