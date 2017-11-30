المنتدى أقيم في «الغرفة» بالتعاون مع مجموعة لكسيس نكسيس العالمية

أقامت مجموعة الياقوت القانونية في غرفة التجارة والصـــناعة الكويــتية بالتعاون مع مجموعة لكسيس نكسيس العالمية المنتدى الأول من نوعه في الكويت والذي يتناول القانون التجاري الكويتي والقوانين ذات الصلة كقانون الاستثمار المباشر وقانون الشركات الجديد وعدد آخر من الموضوعات التي تهم كل المشتغلين في التجارة بالكويت مهما كانت حجم مشاريعهم أو رؤوس أموالهم، ووسط حضور كثيف من أصحاب الشركات والمشاريع التجارية والمهتمين بمسائل التجارة والاستثمار.

وعقدت خلال المنتدى حلقة نقاشية حول قانون الشركات الكويتي وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الوكالات التجارية الجديد شارك فيها المحامي مبارك السليطي من قطر والمحامي خليفة الياقوت رئيس مجموعة الياقوت القانونية ود.محمد الوسمي المستشار القانوني بمكتب المجموعة للمحاماة والمحامي محمد المتروك من مكتب السيف والعبدالجادر للمحاماة، أعقبها حلقة نقاشية ثانية عن مشروع قانون الإعسار الجديد بالكويت قدمها د.فهد الزميع الأستاذ بجامعة الكويت ومستشار وزير التجارة والصناعة وشاركه في تقديمها أحد الخبراء الأوروبيين المتخصصين في مجال القانون التجاري من مجموعة لكسيس نكسيس.

ثم استأنفت فعاليات المنتدى مرة أخرى بندوة قانونية متخصصة حول التشريعات الجديدة الصادرة أو المنتظر صدورها في الكويت وما الذي يدور بشأنها في تركيز خاص على قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال وضمت الندوة كلا من د.بدر الملا مؤسس مكتب بدر الملا للمحاماة ود.محمد الحيحي الأستاذ المساعد بكلية القانون العالمية الكويتية والمحامي عبدالله الكندري مؤسس مكتب العدالة للمحاماة والمحامي عبدالعزيز العفيصان الشريك في مكتب دار الحكمة للمحاماة.

وفي سياق متصل، أعرب المحامي خليفة الياقوت عن سعادته لما حققه المنتدى من نجاح وحضور وتواجد قوي للمهتمين بشأن القانون التجاري بالكويت، لافتا إلى أن هذا المنتدى سيكون نقطة انطلاق لإقامة سلسلة أخرى من الفعاليات في فروع القانون المختلفة من أجل إثراء الجانب القانوني في المجتمع انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية.