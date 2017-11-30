المعرض شهد أيضاً عرض نسخ 2018 من «ليفانتي» و«كواتروبورتيه» و«جران توريزمو» و«جران كابريو»

كشفت مازيراتي أفريقيا والشرق الأوسط خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2017 عن كامل تشكيلتها من السيارات الجديدة، وفي مقدمتها سيارة جيبلي التي تجسد الانتقال إلى استراتيجية جديدة على مستوى السلسلة مع تغييرات كبرى في التصميم الخارجي، وذلك ضمن رؤية شاملة خضعت لها كل سيارات مازيراتي الجديدة تقوم على إدخال تحسينات كبرى عليها مع إضافة عناصر تكنولوجية متطورة.

وتشمل التحديثات تقديم سيارتي «جيبلي» و«ليفانتي» موديل 2018 بتصميمي «جران لوسو» و«جران سبورت»، واللذين سبق تقديمهما من خلال سلسلة «كواتروبورتيه»، إضافة إلى تزويد كل من «جيبلي» و«كواتربورتيه» بأضواء أمامية تكيفية تعمل بتقنية Full LED وتعطي حزمة ضوئية عالية لا تسبب إزعاجا في النظر، والتي تم تطويرها بالاستناد إلى تكنولوجيا «ماتريكس» في سيارة «جيبلي» بالتعاون مع «ماجنيتي ماريلي» لأضواء السيارات، وتكنولوجيا «إل شيب» في «كواتروبورتيه». كما باتت كلتا السيارتين، وهما من طراز سيدان، مزودتين بمحرك مطور سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لترات، إضافة إلى «نظام التحكم المدمج بالمركبة» والذي طورته «بوش» بالتعاون مع «مازيراتي».

كما تأتي كل من «جران توريزمو» و«جران كابريو» بتصميم جديد يفيض بالأناقة ويعزز من الكفاءة الإيروديناميكية، إضافة إلى تطوير التصميم الداخلي مع إدخال واجهة جديدة كليا للسائق مزودة بنظام متطور للمعلومات والترفيه.

وحول المشاركة في المعرض، قال لوكا ديلفينو، المدير العام لعلامة «مازيراتي أفريقيا والشرق الأوسط»: «تعد منطقة الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق بالنسبة لعلامة «مازيراتي». وضمن هذه المنطقة، يشكل «معرض دبي الدولي للسيارات» منصة مثالية لتسليط الضوء على تشكيلتنا الكاملة التي نقدمها للمنطقة اليوم، متيحة لعملائنا الحاليين والمستقبليين التفاعل بشكل مباشر مع منتجاتنا التي تجسد سعينا المستمر لتقديم أحدث الابتكارات بالانطلاق من تاريخنا العريق».

وتعتبر سيارة جيبلي السيدان الرياضية واحدة من أكثر السيارات مبيعا في تاريخ مازيراتي بواقع 70 ألف سيارة في 70 دولة منذ عام 2013. وسيتمكن الجمهور من التعرف على السيارة وتصميمها جديد كليا مع طيف واسع من العناصر التقنية المتطورة. وتأتي السيارة بتصميمين متميزين هما «جران لوسو» و«جران سبورت»، في خطوة تجسد استمرارا للاستراتيجية التي بدأتها «مازيراتي» مع سيارة «كواتروبورتيه» عام 2016. وتشترك النسختان في الأناقة الفاخرة والأداء الرياضي الذي تتميز به «مازيراتي»، إلا أن كلا منهما تعبر عن هذه المعايير من خلال هويتها المتفردة.

وتتميز سيارتا إس وإس كيو 4، وهما الأكثر فخامة في سلسلة «جيبلي»، باستطاعة تبلغ 430 حصانا وعزم دوران يقدر بـ 580 نيوتن متر، ما يشكل زيادة بمقدار 20 حصانا و30 نيوتن متر مقارنة بالنسخة السابقة. وبفضل تعزيز الاستطاعة، تبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة موديل سيدان 286 كم/س، إضافة إلى تسارع أكبر، حيث تتسارع جيبلي إس من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.9 ثوان فقط، فيما تحتاج جيبلي إس كيو 4، والمزودة بنظام كيو4 للدفع الرباعي الذكي، إلى 4.7 ثوان فقط.