أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، أن بلاده مؤيدة لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لفترة ستة إلى تسعة أشهر أخرى.

ويعقد اليوم الخميس في فيينا الاجتماع الـ 173 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والاجتماع الثالث للدول الأعضاء في أوبك وغيرها، ومن المتوقع أن يتخذ وزراء النفط القرار حول تمديد فترة الاتفاق على خفض الإنتاج بعد انتهاء مدة التمديد الحالية نهاية شهر مارس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم، عن زنكة القول ردا على سؤال حول رأي إيران بشأن تمديد فترة الاتفاق على خفض الإنتاج ستة أو تسعة أشهر، قال :"نؤيد كلا الفترتين المقترحتين، وموافقون على ما يتفق عليه غالبية الأعضاء".

كانت لجنة فنية مشتركة بين أوبك وخارجها اقترحت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 ، على أن تتم مراجعة ذلك في يونيو من العام ذاته لو تطلب الأمر.

وكانت منظمة أوبك و11 دولة نفطية من خارج المنظمة، على رأسها روسيا، قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وتم تمديد الاتفاق لاحقا حتى مارس من العام المقبل.