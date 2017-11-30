بدأت اليوم الخميس في فيينا اجتماعات الدول المصدرة للنفط لبحث تمديد القيود المفروضة على سقف الإنتاج، والتي تهدف إلى دعم الأسعار.

وقال وزير النفط ،عصام المرزوق، بأن الدول المنتجة من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها تتجه لتمديد القيود حتى نهاية عام 2018 .

وأضاف :"التقارير التي اطلعنا عليها تشير إلى أن إعادة التوازن في السوق ستتحقق نهاية العام القادم".

من جانبه، قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح للصحافيين، "الاستراتيجية التي تبنيناها العام الماضي تعمل بالتأكيد. وهناك تراجع ملموس في المخزونات التجارية".

كانت منظمة أوبك ودول من خارجها قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها بنحو 1.8مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وتم تمديد الاتفاق لاحقا حتى آذار من العام المقبل.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من عشرة دولارات للبرميل.