قال مندوب إن أوبك وافقت اليوم على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى نهاية 2018 بينما تسعى المنظمة جاهدة للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام وتفادي إنهيار آخر للأسعار.

وتم التوصل للاتفاق من حيث المبدأ بعد بضع ساعات من المناقشات في مقر أوبك في فيينا. وقال المندوب إن أوبك ما زالت تناقش هل تضع سقفا لإنتاج النفط الليبي المستثنى من التخفيضات الانتاجية بسبب إضطرابات في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وستجتمع أوبك المؤلفة من 14 عضوا مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، في وقت لاحق اليوم للموافقة على تمديد تخفيضات الانتاج المشتركة.