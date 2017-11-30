قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم ان صادرات النفط العراقية من موانئ محافظة البصرة سجلت خلال الفترة الاخيرة معدلات قياسية غير مسبوقة بلغت 9ر3 مليون برميل يوميا.

ونقلت وزارة النفط العراقية في بيان عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قوله ان معدل الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية وصل الى ثلاثة ملايين و900 الف برميل باليوم وهو اعلى معدل تصديري لم يبلغه العراق من الموانئ الجنوبية من قبل.

واضاف ان جهود العاملين في حقول الوسط والجنوب اسفرت عن تحقيق اهداف الوزارة في زيادة معدل الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية بعد توقف الصادرات النفطية من المنفذ الشمالي.

وذكر ان ما تحقق يؤكد قدرة العراق التصديرية في زيادة الصادرات النفطية وبلوغ الاهداف المطلوبة مستدركا "ان هذا لا يعني بقاء معدل الصادرات على هذا المستوى".

واكد الوزير العراقي حرص الحكومة والوزارة على تحقيق ايرادات اضافية ترفد الخزينة الاتحادية وتقلل من نسبة العجز فيها وتعوض جزء من الخسائر التي يتكبدها العراق نتيجة لتوقف الصادرات النفطية من المنفذ الشمالي عبر ميناء (جيهان) التركي.

يذكر ان تصدير نفط كركوك عبر ميناء (جيهان) قد توقف بعد دخول الجيش العراقي الى المحافظة وسيطرته على ابار المحافظة وحقولها النفظية ومنع تدفق النفط عبر الانبوب التابع لاقليم كردستان.