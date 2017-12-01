الدوسري: هناك سيناريوهات وخطط إخلاء لموظفي «بيتك» ومبانيه

نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) عملية إخلاء وهمي ناجحة للعملاء والعاملين في مبنى المقر الرئيسي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وذلك لمعرفة مدى الجاهزية الفعلية للإخلاء من كل النواحي وقياس القدرة على التعامل السليم في مثل هذه الظروف الطارئة، وتقييم خطط الطوارئ وتطورها لتصبح أكثر فاعلية في مختلف الحالات، وتدريب الموظفين على التعامل مع الطوارئ وتطبيق تعليمات الأمان والالتزام بالضوابط الموضوعة والتي تم تعريفهم عليها قبل تنفيذ الإخلاء.

وإثر انطلاق أجهزة الإنذار في ظل حضور طواقم الأمن الخاصة في «بيتك»، نفذ الموظفون عملية الإخلاء بكل نجاح وفي زمن قياسي مستخدمين السلالم، وتجمعوا في منطقة تجمع آمنة ومحددة مسبقا خارج المبنى الرئيسي خلال دقائق، وبالتعاون مع بعض المشرفين الذين تم تحديدهم وتدريبهم على تنفيذ سيناريو الإخلاء بكل دقة واحتراف.

وقال اللواء متقاعد بدر الكندري مدير إدارة الأمن والسلامة في «بيتك»: يأتي هذا التمرين ليعزز توجهاتنا وجهودنا لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة لمنشآت «بيتك» وموظفيه بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأجهزة والمعدات التقنية المتطورة المعنية بتوفير السلامة والأمن، مضيفا انه تم وضع خطة متكاملة قبل عملية الإخلاء حدد من خلالها مخارج الطوارئ، وأماكن تجمع الموظفين والضيوف، وكذلك تمت توعية الموظفين وتحديد مشرفين مساعدين لهم.

وأشار م.عبدالعزيز الدوسري مساعد مدير إدارة الأمن والسلامة في «بيتك» إلى أن هناك سيناريوهات وخطط إخلاء لموظفي «بيتك» ومبانيه، لضمان أمنهم وسلامتهم، وقد تم تنفيذ التمرين بنجاح، ومن المتوقع تكراره في مواقع وفروع أخرى لتعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية بنجاح وفاعلية.