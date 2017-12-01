يستمر إلى الغد في الأفنيوز - المرحلة الثانية

في إطار حملته الإعلانية «65 عاما والوطني عايش معكم»، يدشن بنك الكويت الوطني في مجمع الأفنيوز - المرحلة الثانية أول جدار موزاييك تفاعلي في الكويت على مدى 3 أيام حتى غد السبت.

ويفتح بنك الكويت الوطني المجال أمام جميع الراغبين في المشاركة في بناء هذا الجدار التفاعلي الأول من نوعه، ويدعوهم لأن يتوجهوا إلى جناح البنك في الأفنيوز - المرحلة الثانية لالتقاط الصور التذكارية المستوحاة من إعلان «65 عاما والوطني عايش معكم»، وذلك عن طريق التقاط الصور مع السيارة القديمة التي تم تصويرها في الإعلان والموجودة هناك أو اختيار خلفية أخرى متوافرة مستوحاة من الإعلان، على أن يتم جمع هذه الصور الرقمية على جدار الموزاييك التفاعلي على مدى 3 أيام لإنجاز صورة كبيرة عن الإعلان.

كما يتيح البنك للمتابعين لصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المشاركة في بناء هذا الجدار بمجرد إرسال صورة شخصية قديمة تتشابه خلفياتها والخلفيات الرمزية للكويت باستخدام هاشتاغ #الوطني_معاكم ليدخلوا في السحب على جائزة قيمة في نهاية هذه الفعالية.

يذكر أن البنك كان قد أطلق إعلانه التلفزيوني «65 عاما والوطني عايش معكم» بمناسبة ذكرى تأسيس البنك في العام 1952، وقد تم اختيار مضمون الإعلان من مشاهد قديمة ورمزية عن كل مرحلة من مراحل العقود الماضية التي عاصرتها الكويت لتعكس مواكبة البنك لهذه المراحل وتظهر مدى عمق العلاقة المستمرة التي تجمع البنك بعملائه والتي تنتقل من جيل إلى جيل، على مدى 6 عقود ونصف.

ويتواصل عرض الإعلان على القنوات التلفزيونية وصالات السينما، وموقع البنك على قناة يوتيوب وفيسبوك، إلى جانب صفحات «الوطني» على انستغرام وتويتر [email protected].