اختتم مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة والوقاية من الخسائر الذي نظمته الجمعية الأميركية لمهندسي السلامة فرع الكويت، الذي عقد على مدار يومين لاستعراض تقنيات وآليات الصحة والسلامة في القطاع النفطي والصناعي في الكويت وتطورات ذلك المجال عالميا وإقليميا.

وقال رئيس جمعية مهندسي السلامة الأميركية فرع الكويت م.فاضل العلي إن المؤتمر الدولي للصحة والسلامة والبيئة ومنع الخسائر يعد من أحد أهم وأكبر الفعليات التي تقدمها الجمعية والذي يعقد كل عامين بمشاركة نحو 25 جهة محلية وإقليمية وعالمية وعدد كبير من المهتمين في مجالات الصحة والسلامة والبيئة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العالمية في ذلك المجال خلال العامين الماضيين وما طرأ على الصحة والسلامة والبيئة من تطورات وما واجهته من تحديات وعرض الحلول والتجارب خلال جلسات المؤتمر.

وقال نائب المدير العام في شركة إدارة المخاطر والاستشارات الأمنية (رمسكو) مشاري الضبيب إن الشركة قامت على العديد من المشاريع المهمة في الكويت وخاصة في قطاع الطاقة وقطاع البنوك والتي ساهمت في رفع قدرات الأمن والسلامة والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات للمنشآت الحيوية والحد من المخاطر والتهديدات على الأفراد والممتلكات والأصول المهمة وضمان استمرارية الأعمال.

وألمح الضبيب الى أن العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة أصبحت في حاجة ضرورية لتطبيق الوسائل الحديثة، خصوصا في عمليات المراقبة الأمنية، مشيرا الى أن قانون رقم 61 لسنة 2015 شرع ضرورة التزام تلك الجهات بالشروط الأمنية وتنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية حسب معايير خاصة، مشددا على ضرورة قيام تلك الجهات تعيين استشاري أمني مختص لدراسة احتياجاتهم وما يناسبهم من حلول وتقنيات مطلوبة ومناسبة من حيث الفعالية والتكلفة المالية.