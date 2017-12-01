ازدادت وتيرة اعلانات الرعاية والمشاركة في «معرض هوريكا الكويت 2018»، حيث اكدت كل من «شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية» و«مجموعة المركز الدولي» و«مجموعة الزاد التجارية» عن تقديم رعايتها للمعرض الذي يحقق في دورته السابعة (15-17 يناير القادم) المزيد من الإقبال ويثبت دوره كملتقى فريد من نوعه للجهات المتخصصة في الصناعات والتجهيزات الغذائية والفندقية.

«الوزان»

وترعى شركة «الوزان للتجارة والخدمات الغذائية» معرض هوريكا باعتبارها شركة رائدة في خدمات ومنتجات الضيافة بمطابخها المركزية المجهزة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻤﻌﺪات.

وتحدث المدير العام سيمون خياط في الشركة عن قدراتها المميزة التي تجعلها من أهم الفاعلين في السوق حيث إن الشركة توفر وتوزع 100 ألف وجبة يوميا «والأكثر حرصا على كسب ثقة الشركات والمستهلكين الدائمة خاصة أننا شركة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ 100% وإحدى شركات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.

«المركز الدولي»

وبخبرتها البالغة 57 عاما في عالم التجارة والمواد الغذائية، تتواجد «مجموعة المركز الدولي» في هوريكا الكويت لتستعرض نموها اللافت منذ عام 1960.

وأعرب المدير العام عماد شاكر السمان عن «اعتزاز المجموعة بالسمعة الكبيرة التي تتمتع بها في قطاع المواد الغذائية في سوق الكويت ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها وخاصة بعد تأسيسها في عام 1980، شركة المهند، الاولى في لوازم ادوات الشيف ومواده الاولية وهي الرائدة في هذا المجال، وتمثل في الكويت كبرى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال المركز الدولي للأغذية الذي أصبح علامة واضحة في هذا المجال وفي الخدمات اللوجستية المرتبطة بذلك».

وأكد السمان على «اننا نسعى باستمرار إلى العمل نحو تحقيق الكمال في صورتنا وخط منتجاتنا. ونحن نفتخر بان مجموعتنا هي مجموعة من الشركات مع كبار المهنيين الموهوبين الذين يؤمنون بأن الثقة بالنفس هي السر الأول للنمو السريع. وهذا منطلق لقائنا مع معرض هوريكا الكويت ومعاييره العالية في الجودة، وما يعكسه من خبرة عريقة في قطاعات الضيافة والسياحة والفندقية بفضل شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير المنظمة للمعرض بالتعاون مع شركة هوسبيتاليته سرفيسز اللبنانية».