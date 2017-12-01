عماد بوخمسين: المجموعة تولي اهتماماً كبيراً للموارد البشرية باعتبارها أساس النجاح

توجت مجموعة بوخمسين القابضة كأفضل شركة عربية للعام الحالي ورئيسها التنفيذي عماد بوخمسين ضمن أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي للعام الحالي.

جاء ذلك في حفل توزيع جوائز «أفضل العرب» بمدينة مراكش الاثنين الماضي، بمشاركة مديري ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات صناعية وخدماتية ومالية عربية اضافة الى ممثلي هيئات مدنية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الكويتية عماد بوخمسين لـ«كونا» عقب تسلمه الجائزتين: ان«تتويج المجموعة جاء نتيجة لنمط الإدارة الذي تطبقه والمستمد من قواعد الادارة الحديثة المبنية على التخطيط والتوجيه والاعداد والعمل وفق روح الفريق».

واضاف ان: «مجموعته التي تشمل عدة قطاعات تعمل وفق رؤية متكاملة تولي اهتماما كبيرا للموارد البشرية باعتبارها أساس نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها»، مشيرا في هذا الصدد الى الجهود التي تبذلها المجموعة لتطوير مواردها البشرية وانفتاحها على استقطاب كفاءات جديدة.

وأوضح بوخمسين أن المجموعة التي تشغل أكثر من 25 ألف موظف تعمل على ادماج المزيد من الشباب في فروعها من خلال توفير فرص عمل لليد العاملة الوطنية وتكوينها واعدادها انسجاما مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لدعم الشباب واعدادهم.

من جانبه، قال الأمين العام للجائزة عبدالله عبدالكريم في تصريح مماثل لـ«كونا» إن: «انتقاء الفائزين لجوائز «أفضل العرب» خضع لمعايير ومؤشرات كمية ونوعية وقياس عوامل النجاح والقدرة التنافسية والإنجازات وتطوير أنظمة العمل وكفاءة الكــوادر والأطـر الإدارية».

وأكد توافر معظم هذه المعايير والمؤشرات في المجموعة ما جعل لجنة الخبراء في جائزة «أفضل العرب» تتوجها كأفضل شركة عربية للعام الحالي ورئيسها ضمن أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي للعام نفسه.

يذكر ان جائزة «أفضل العرب» تأسست عام 2016 وتمنح جوائزها لثلاث فئات هي فئة القيادة وفئة الاعمال وفئة نجوم المجتمع والرياضة، وتهدف إلى مكافأة التميز والإبداع في العالم العربي وتحفيز روح التنافس بين المؤسسات والشركات وهيئات المجتمع المدني بما يحقق التنمية ويطور أنماط الإدارة في الدول العربية.