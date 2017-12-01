ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، بعدما اتفقت أوبك وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا أمس الخميس، على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، زاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 57.57 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير شباط 24 سنتا إلى 62.87 دولار للبرميل.

وكان محللون قالوا في وقت سابق إن التمديد تسعة أشهر قد أُخذ في الاعتبار بالفعل.

وعلى مدى نوفمبر ارتفع برنت نحو 3.6 في المئة في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 5.6 في المئة، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد مارس 2018.