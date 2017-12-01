قال رئيس شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الجمعة، إن أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة سيزيدون الإنتاج إذا ارتفعت أسعار النفط.

وقال وحيد ألكبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، إن أسعار النفط ينبغي أن تكون بين 60 و65 دولاراً للبرميل لتجنب أخطاء حدوث ارتفاعات محمومة في السوق مثلما حدث عام 2000.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا أمس الخميس على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، في مسعى للانتهاء من تصريف تخمة المعروض العالمي من الخام، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا شهدت السوق ارتفاعات حادة في الأسعار.