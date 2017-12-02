محمود عيسى

قالت شركة كونستراكشن ويك ان لدى دول مجلس التعاون الخليجي 22680 مشروعا نشطا تبلغ قيمتها الإجمالية 2.43 تريليون دولار وفقا لتقرير الإنشاءات الصادر عن شركة BNC Network لشهر نوفمبر.

وجاء في التقرير ان قطاع البناء والتشييد يستحوذ على نصيب الاسد من المشاريع بواقع 17.9 ألف مشروع، تقدر قيمتها بنحو 1.21 تريليون دولار، فيما يبلغ نصيب قطاع المرافق العامة 1701 مشروع بقيمة إجمالية قدرها 313 مليار دولار، وتبلغ حصة قطاع النقل 1421 مشروعا قيمتها الإجمالية 387.6 مليار دولار، وقطاع الصناعة بواقع 1289 مشروعا بقيمة 178.6 مليار دولار فيما تقتصر حصة قطاع النفط والغاز على 355 مشروعا في جميع أنحاء المنطقة بقيمة إجمالية تبلغ 337 مليار دولار.

وأضاف التقرير انه تم الإعلان في الربع الثالث من عام 2017 عن 269 مشروعا في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 82.85 مليار دولار.

ومن أبرز المشروعات التي بدأت في الربع الثالث من عام 2017 مشروع مدينة الفيصلية في مكة المكرمة بقيمة 25 مليار دولار، ومشروع مدينة الجادة السكنية في الشارقة بقيمة 6.5 مليارات دولار، وخط أنابيب عمان والهند متعددة الاستخدامات بكلفة تصل الى 5.6 مليارات دولار.

وفي شهر أكتوبر الماضي ارتفع عدد المشاريع النشطة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه، وارتفع إجمالي القيمة التقديرية لهذه المشاريع بنسبة 1%.

وانتقل ما مجموعه 142 مشروعا نشطا، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 10.4 مليارات دولار من مراحل متعددة الى مرحلة الإنشاء خلال الشهر ذاته.

وفي الوقت ذاته، تم إنجاز 670 مشروعا نشطا بقيمة إجمالية قدرها 15.2 مليار دولار في الشهر المذكور.

وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشبكة BNC Network أفين جدواني «من الواضح أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر ثرواتها ومواردها النفطية الحالية لبناء مستقبل أفضل لخدمة الأجيال المقبلة، وكانت عملية إعادة تشكيل اقتصاد دبي والإمارات إلى حد ما، ملهما لباقي دول المجلس».

وأضاف ان معظم أنشطة البناء والتطوير في الشرق الأوسط يتركز في منطقة الخليج، حيث تنفق الحكومات الإقليمية مواردها في الوقت المناسب لتنويع الاقتصاد من خلال تطوير البنية التحتية والإسكان والعقارات التجارية لبناء اقتصادات وطنية قوية وإعداد الاقتصادات لمرحلة ما بعد النفط.