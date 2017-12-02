على الرغم من النمو المستمر الذي تشهده عمليات الاستحواذ في الآونة الأخيرة، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلى أن ما يتراوح بين 70

و90% من هذه الصفقات تفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمالية المتوقعة منها وتؤكد الدراسات أن هناك فرقا واضحا بين إجراء عملية الاستحواذ كصفقة، وبين النجاح في جعل الشركة المستحوذ عليها تحقق الأهداف المرجوة منها.

وبحسب تلك الدراسات فإن نجاح الاستحواذ يحتاج الى ان تكون استراتيجية الشركة الأصغر تتفق واستراتيجية الشركة الأم، إضافة الى ضرورة وجود حد أدنى من الملاءمة التنظيمية بين الشركتين عن طريق مطابقة النظم الإدارية أو الثقافات المؤسسية.

وتتلخص التحديات التي تواجه نجاح الاستحواذ في النقاط الـ 5 التالية:

1 ـ تباين وجهات النظر

مشاركة الكثير من الأخصائيين والمحللين ذوي الخبرات المتنوعة والأهداف المستقلة إلى ظهور وجهات نظر متعددة ومجزأة حول الاتفاق. وقد يجد مجلس الإدارة لدى الشركتين (المستحوذة والمستحوذ عليها) صعوبة في الدمج بين هذه المنظورات.

2 ـ طول فترة التفاوض

شعور أحد الطرفين أو كلاهما بأنه يجب إغلاق الصفقة في أسرع وقت ممكن، يؤدي إلى إغلاق سابق لأوانه يتم خلاله القفز فوق نقطة مهمة جدا وهي الحاجة إلى توضيح وحسم مسائل رئيسية كان يجب إزالة الغموض حولها قبل إكمال الاتفاق.

3 ـ طرف ثالث

لا يمكن للأطراف الرئيسية في عملية الاستحواذ أن تسيطر دائما على كيفية سير المفاوضات أو توقيتها، وذلك لأنها عادة ما يكون هناك أطراف ثالثة مشتركة في عملية التفاوض (مثل البنوك الاستثمارية) لها جداول أعمال خاصة بها.

4 ـ الحفاظ على النجوم

يجب على الإدارة إبلاغ موظفيها الرئيسيين «المصنفين كنجوم» بنواياها في وقت مبكر من عملية الاستحواذ، في إطار المسموح به قانونيا، وذلك من خلال عقد مقابلات سرية مع هؤلاء قبل موعد إغلاق الصفقة.

5 ـ النقاط الرمادية

إرجاء توضيح بعض النقاط إلى ما بعد عملية الاستحواذ مثل أغراض الصفقة وتوقعات لمستويات الأداء المستقبلي، وتوقيتات بعض الإجراءات. ومن أجل تقليل احتمال الخلاف يتسبب في كثير من الأحيان في ظهور تفسيرات مختلفة، ومن هنا تتضرر روابط الثقة بين الطرفين.