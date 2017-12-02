أظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة ان صادرات النفط الخام الكويتي لليابان تراجعت بنسبة 16.4% في شهر اكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 5.54 ملايين برميل اي 179 ألف برميل يوميا.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان الكويت رابع اكبر مزود نفط لليابان صدرت نسبة 6.1% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت ان «اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع في شهر أكتوبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 4.2% على اساس سنوي ليصل الى 2.93 مليون برميل يوميا».

وأوضحت الوكالة ان الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الفترة ذاتها نسبة 87.7% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مرتفعة بنسبة 0.7% عن العام الماضي.

ولا تزال السعودية اكبر مزود نفط لليابان رغم تراجع صادراتها لها بنسبة 7.9% عن العام الماضي تصل الى 1.16 مليون برميل يوميا تليها دولة الإمارات التي ارتفعت صادراتها لليابان بنسبة 13.5% تبلغ 781 ألف برميل يوميا.

واحتلت قطر المرتبة الرابعة بصادراتها لليابان التي بلغت 229 الف برميل يوميا تليها إيران التي بلغت صادراتها 166 ألف برميل يوميا. وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك نفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين الى جانب استيرادها جمیع أنواع الوقود الأحفوري قريبا.