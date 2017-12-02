دبي - محمد الخالدي

كشفت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» النقاب عن سلسلة هواتفها الذكية هواوي مايت 10 الأقوى في العالم، والمدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتمهد سلسلة هواتف هواوي مايت 10 وهواوي مايت 10 برو وهواوي «بورش ديزاين» لحقبة جديدة في مجال تطور الهواتف الذكية، ومن المنتظر أن تتيح تجارب فائقة الذكاء للمستهلكين في المنطقة عبر توفير تقنيات ذكية شاملة من خلال هاتف جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتتخطى سلسلة هواوي مايت 10 حدود الأناقة والاعتماد على النظام البيئي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لابتكار هاتف فائق الذكاء مع تطبيقات ذكاء اصطناعي شخصية تلعب دورا مهما في إحداث تغييرات كاملة على التطبيقات الذكية، وتتيح تجربة هواتف ذكية أكثر سرعة وقوة للمستخدمين.

وفي تعليقه على إطلاق سلسلة هواوي مايت 10 الاستثنائية في المنطقة، قال رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جين جياو: «يمتاز المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعشقهم للتكنولوجيا ورغبتهم الكبيرة في الحصول على التقنيات المبتكرة التي تتيح حلولا سلسة وذكية في حياتهم الزاخرة بالأعمال. ويتيح لنا استخدام الذكاء الاصطناعي في سلسلة هواوي مايت 10 القدرة على تخطي الحدود والدخول إلى عصر الهواتف الذكية التي ترتقي بمستوى التفاعل بين الإنسان والآلة، وتعزز من إمكانية توسيع قدراتها. وبفضل أدائها المعزز وسرعتها وقوتها وقدرتها العالية على التحميل والاتصال بسرعة أكبر، توفر سلسلة الأجهزة المرموقة هذه أفضل تجارب المستخدم، وتمهد لحقبة جديدة وواعدة في مجال تطور الهواتف الذكية».

خط دبي

أبرمت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» شراكة مع المجلس التنفيذي في دبي لتكون أول شركات الهواتف الذكية التي تطرح «خط دبي» لعملائها. وتعتبر «مايت 10» أول سلسلة هواتف ذكية تطلقها هواوي وتعتمد «خط دبي»، وتم تصميم «خط دبي» لأكثر من 180 دولة وبـ 23 لغة تتكامل فيها الحروف العربية واللاتينية.

سرعة ذكية

تأتي سلسة هواوي مايت الجديدة معززة بمعالج «كيرين 970»، وهو معالج النظام على رقاقة الذي تعتمده الهواتف الذكية الجديدة من علامة هواوي التجارية. وتجمع هذه الرقاقة بين وحدة المعالجة المركزية ثمانية النوى، وجيل جديد من وحدات المعالجة الرسومية ذات 12 نواة، ووحدة معالجة عصبية مخصصة لتعزيز حوسبة الذكاء الاصطناعي. كما تتيح سلسلة هواوي مايت تجربة ذكاء أكثر سرعة للمستهلكين في شتى أنحاء المنطقة. والأهم من ذلك، تتيح وحدة المعالجة العصبية للمعالج «كيرين 970» أداء غير مسبوق أسرع 25 مرة بالمقارنة بأي وحدة معالجة مركزية تقليدية، وكفاءة أعلى 50 مرة بالمقارنة بمثل هذا النوع من وحدات المعالجة.

ومن خلال توفير أسرع تجارب الاتصال في العالم على الشبكة 4.5G، تحتاج سلسلة هواتف هواوي مايت 10 الذكية إلى بضعة ثوان فقط للتحميل والاستمتاع بالألعاب عبر الأنترنت بدقة 4K. وتعتبر هذه الأجهزة أول هواتف ذكية في العالم تتضمن شريحتي اتصال تدعمان الجيل الرابع 4G، مما يتيح لكل شريحة اتصال القدرة على إجراء المكالمات والتصفح في آن معا.

كاميرا ذكية

بالشراكة مع شركة «لايكا» الرائدة في مجال تصنيع الكاميرات الاستثنائية، تعتبر سلسلة هواوي مايت 10 أول هواتف ذكية بخاصية التصوير الفوتوغرافي فائق الذكاء، والتي تستطيع تحويل كل لقطة إلى ذكرى استثنائية. وتمتاز سلسلة هواوي مايت 10 بكاميرا «لايكا» مع عدسات من نوع (SUMMILUX-H) مع فتحة عدسة بقياس (f/1.6) لالتقاط مزيد من الضوء للتصوير في البيئات منخفضة الإضاءة. وتأتي السلسلة معززة بواجهة تحكم ثنائية بالتطبيقات للمعالج «كيرين 970» مع خاصية كشف الحركة اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للمستخدمين التقاط لحظات رائعة للأطفال وهم يركضون أو يستمتعون باللعب وممارسة الرياضة. ومع تقنية الاستشعار الفوري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخاصية التعرف على الأجسام مع إعدادات آلية فورية، تمتلك الكاميرا القدرة على إجراء عمليات ضبط تلقائية واختيار الإعدادات المناسبة بما يساعد المستخدمين على التقاط صور فوتوغرافية أفضل في مجموعة من البيئات المختلفة.

وتلتقط سلسلة هواوي مايت 10 تأثيرات بوكيه مفصلة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لانتقال أكثر طبيعية وتفصيلا بين الخلفية والجسم وخاصية التقريب الرقمي المعززة بالذكاء الاصطناعي بين ستة إلى عشر مرات، مما يزيد من وضوح النصوص البعيدة ويساعد في التقاط مزيد من التفاصيل.

استهلاك ذكي للطاقة

مع تقنية إدارة البطارية المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمستخدمة في سلسلة هواوي مايت 10، يمكن استخدام الجهاز ليوم كامل مع البطارية سعة 4000 ميلي أمبير والتقنية الذكية لتوفير الطاقة، فضلا عن تقنية إدارة الطاقة لتخصيص إعدادات النظام وتحسين تطبيقات الخلفية وتوجيه التنبيهات لكل مستخدم، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وعمر البطارية.

وفي ضوء اعتمادها على تقنية هواوي المتميزة للشحن فائق السرعة «سوبر تشارج»، تدعم سلسلة هواوي مايت 10 عملية الشحن السريع، ويمكن لشحن الهاتف مدة 10 دقائق أن يزود البطارية بطاقة 20%، فيما يؤدي الشحن لمدة 30 دقيقة إلى وصول طاقة البطارية إلى 58%. وتبقى درجة حرارة البطارية منخفضة خلال عملية الشحن السريع لضمان السلامة. وتتألق سلسلة هواوي مايت 10 بأول تقنيات الشحن فائق السرعة «سوبر تشارج» في العالم المصدق عليها من شركة «تي يو في»، والتي تعد أكثر الشهادات حزما من نوعها في العالم. وتستند شهادة السلامة الى نظام الشحن بكامله بما في ذلك الشاحن، والكيبلات، والدوائر الكهربائية المتكاملة، والبطارية لتعزيز مستوى السلامة المتكاملة لعملية الشحن.

وتتميز سلسلة هواوي مايت 10 بتصاميم جميلة وأنيقة تنسجم مع قوتها، وتتألق بالهيكل الزجاجي المصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد، حيث يأتي الجانب الأمامي والخلفي مصنوعا من الزجاج، وينحني بروعة من جوانبه الأربعة مما يجعلها أكثر أناقة في اليد مع تصميم نحيف ومستقبلي، وقدر أكبر من الراحة أثناء الاستخدام في اليد. وتتوافر أجهزة مايت 10 برو بثلاثة ألوان جميلة هي الرمادي تيتانيوم (تيتانيوم جري) والأزرق الليلي (ميدنايت بلو) والبني موكا (موكا براون)، فيما تتوافر أجهزة مايت 10 بلون الأسود، والبني موكا (موكا براون) والذهبي الشامباني (تشامبين جولد).

أسواق الكويت

من جهته، أعلن الرئيس العالمي للتسويق في شركة هواوي كليمنت وونغ إطلاق جميع هواتف هواوي مايت 10 في أسواق الخليج في 10 الجاري، كما أكد أن هذه السلسلة المتميزة تتضمن ميزات خاصة بمنطقة الخليج من حيث مقاومة الغبار والخدش، إضافة لسرعة الأداء وأناقة التصميم.