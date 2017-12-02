أعلنت شركة زين عن آخر عروضها الذي تقدم من خلاله خصما خاصا لجميع عملائها بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى أي من دول مجلس التعاون يوم السبت 2 ديسمبر 2017، وذلك بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني.

وعبرت الشركة في بيان صحافي عن تهانيها لكل الشعب الإماراتي وقيادته، ولأركان السفارة الإماراتية في الكويت وجميع الإماراتيين المقيمين على أرض الكويت، مبينة انها انتهزت الفرصة لمشاركة عملائها هذه المناسبة لتكون أول شركة اتصالات تبادر بتقديم تخفيضات بهذا الحجم.

وأوضحت «زين» انها بادرت بتقديم هذا العرض في إطار حرصها على مشاركة كل عملائها في مناسباتهم على مدار العام، مشيرة إلى ان جميع عملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق سيحصلون على خصم بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى كل من الإمارات، والسعودية، سلطنة عمان، مملكة البحرين، ودولة قطر.

وأكدت «زين» انها دائما ما تعتبر نفسها شريكا رئيسيا لعملائها في كل الأوقات والمناسبات، حيث تحرص باستمرار على المشاركة الفاعلة بالمناسبات الوطنية ومختلف المناسبات السعيدة، ومنها الأعياد الوطنية التي تعيشها كل الشعوب، مؤكدة ان هذا العرض يسري على جميع المكالمات الصوتية الصادرة إلى جميع دول الخليج خلال اليوم السبت 2 ديسمبر، وشاملا جميع عملاء الدفع الآجل والدفع المسبق.