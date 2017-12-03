«الدولي» حريص على مكافأة عملائه بأفضل العروض

تمديد الحملة حتى 15 مارس المقبل مع مضاعفة فرص الربح بالجائزة الكبرى

سحب كبير ثانٍ على سيارتي كاديلاك إسكاليد 2018

نظم بنك الكويت الدولي مؤخرا احتفاله الكبير ضمن سياق حملة «امسح واربح» في غراند أفنيوز، وسط أجواء احتفالية وترفيهية وإقبال جماهيري لافت، وبمتابعة مباشرة عبر أثير إذاعة «نبض الكويت 88.8» وحضور عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أعلن الدولي خلال الاحتفالية أسماء الفائزين بحملته الأضخم لهذا العام، وفي مقدمتهم الفائزة نجاح العجمي التي فازت بالجائزة الكبرى لحملة حساب الراتب وهي سيارة لامبورجيني (هوراكان)، وذلك في إطار حملته المخصصة لمكافأة العملاء الذين يحولون رواتبهم إلى البنك.

كما شهدت الاحتفالية كثيرا من المفاجآت والعروض والأنشطة الترفيهية بحضور قيادات ومسؤولين من بنك الكويت الدولي، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي بالوكالة، محمد السقا.

وتعقيبا على نجاح هذه الحملة، صرح مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان: إن الدولي يحرص دوما على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية.

ويولي البنك اهتماما كبيرا لتنظيم مثل هذه الأحداث للاحتفال بعملائه الفائزين بأكبر حملاته، وذلك تأكيدا على التواصل الدائم معهم والبقاء كخيار أول لهم، من خلال ما يوفره من خدمات ومنتجات.

وأضاف جاليجان أن الدولي يحرص من خلال خدماته وعروضه الترويجية على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتعريفهم بالخدمات المصرفية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها، إلى جانب إتاحة المجال أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة.

مشيرا بالقول إلى أن حملة «امسح واربح» تعتبر من أنجح وأقوى حملات الراتب من نوعها في السوق، حيث لاقت إقبالا كبيرا من العملاء الحاليين والجدد، ومن هذا المنطلق، قمنا بتمديد الحملة حتى 15 مارس 2018 كما تم مضاعفة فرص الربح بالجائزة الكبرى، حيث من المقرر أن يتم إجراء سحب كبير ثان على سيارتي كاديلاك إسكاليد موديل 2018.

ومن الجدير بالذكر أن حملة «امسح واربح» لعملاء حساب الراتب تعتبر من أقوى حملات حساب الراتب في الكويت، وقد توجت 230 فائزا محظوظا في السحوبات الأسبوعية خلال 230 يوما، والذين ربحوا نصف راتب شهري حتى 500 دينار كحد أقصى.

كما شملت الحملة توزيع العديد من الجوائز النقدية الفورية التي تم تسلمها عند فتح الحساب والتي وصلت قيمتها الى 12000 دينار.