الشالوحي: نستهدف تشغيل عدد أكبر من الأجهزة بعد النجاح والإقبال عليها

قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» فادي الشالوحي انه تمت إضافة 5 خدمات جديدة على مجموعة الخدمات التي يوفرها جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة الذي بدأ «بيتك» تشغيله مؤخرا لخدمة عملائه، بواقع جهازين، احدهما في مجمع الأفنيوز، والثاني في فرع الفيحاء، حيث يستهدف «بيتك» توسيع دور هذه الأجهزة المتطورة من خلال نشر أكبر عدد من الأجهزة خلال العام المقبل لتغطي معظم محافظات الكويت.

وأوضح الشالوحي في تصريح صحافي ان الخدمات الجديدة هي خدمة التحويل بالتلكس ودفع أقساط المعاملات التجارية وطلب دفتر شيكات وتغيير الرقم السري لبطاقة السحب النقدي ودفع الأقساط والالتزامات المالية لدى شركة المنار ووزارة المواصلات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بالإضافة الى الخدمات الفريدة التي يوفرها الجهاز ومن أبرزها السحب والإيداع من غير بطاقة، وخدمة تحديث بيانات العميل مباشرة، وفتح حسابات (التوفير ـ الودائع الاستثمارية) بالإضافة الى مجموعة اخرى من الخدمات المصرفية التي تعتبر طفرة متقدمة في الخدمات الإلكترونية المبتكرة القائمة على الخدمة الذاتية للعميل، وتمكينه من إجراء حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، لتحقيق ظروف جيدة ومناسبة للحصول على الخدمة مباشرة على مدار الساعة وبأعلى مستويات الجودة.

وأضاف الشالوحي ان جهاز «XTM» الأول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة والذي يقدم خدمات حصرية لعملاء «بيتك» يعتبر تأكيدا جديدا على حرص «بيتك» على توفير معظم الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع المصرفي، من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تتجاوز عوائق الوقت والمكان بالإضافة الى إمكانية التطوير والإضافة الدائمة للخدمات بأسلوب عصري وأدوات تقنية متطورة. مشيرا الى ان سياسة التطوير والتعزيز للخدمات التي يقدمها الجهاز مستمرة وسيتم بشكل متوال إضافة خدمات نوعية تمثل أهمية لدى العملاء، كما انه يجرى دوما استقصاء ودراسة آراء العملاء حول الخدمات التي يفضلون استخدامها ويطمحون الى وجودها من خلال الجهاز، حيث يهتم «بيتك» بآراء وتطلعات عملائه ومقترحاتهم ويعمل بشكل مستمر لتحقيقها.