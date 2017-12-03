الفرس: البنك يسعى لتلبية احتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد

في إطار حرصه على ابتكار كل ما هو جديد لتلبية رغبات واحتياجات عملائه، أطلقت وكالات السيارات بالتعاون مع بنك الكويت الوطني لأول مرة في الكويت خدمة «اختار سيارتك وتمتع بتجربتها دون عناء الذهاب إلى الوكالة»، والتي تتيح حصريا لعملاء الوطني إجراء تجربة سيارة أحلامهم بدون الذهاب إلى الوكالة، حيث يستطيع العميل اختيار السيارة التي يرغب بشرائها وسيقوم البنك بالتعاون مع الوكالات المشاركة في الخدمة بزيارة العميل في المنزل لتجربتها وعرض أفضل الحلول التمويلية.

وبهذه المناسبة قال مدير إدارة المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني عبدالله الفرس، إن اطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي في إطار الخدمات التي يوفرها البنك إلى شرائح مختلفة من عملائه، لاسيما الذين يبحثون عن أعلى مستويات الرفاهية، حيث يسعى البنك من خلالها إلى تلبية احتياجاتهم وتوفير الوقت والجهد، مع منحهم إمكانية تجربة سيارة أحلامهم دون الحاجة للذهاب إلى الوكالة ذاتها.

وأشار الفرس إلى أن العديد من وكالات السيارات الكبرى في الكويت تشارك البنك الوطني في تقديم الخدمة الجديدة، ويستطيع العميل حجز موعد تجربة السيارة عن طريق الاتصال بخدمة الوطني الهاتفية للتنسيق مع وكالات السيارات، مضيفا أن العرض سار حتى نهاية عام 2017.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني يتمتع بأكبر تواجد لدى وكالات السيارات في الكويت بفضل انتشاره الجغرافي الواسع، ليغطي بذلك أكثر من 30 موقعا ووكالة لبيع السيارات، لافتا إلى أن البنك يتميز بتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية للراغبين في تمويل السيارات، حيث تتميز هذه الخدمات بسهولة تقديم الطلب، كما تتميز أيضا بسرعة دراسة الطلب والموافقة عليه ضمن شروط مرنة.

وأضاف الفرس أن فريق المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني يواصل سعيه للوصول إلى العملاء خارج فروع البنك لتسويق منتجاته، من خلال تواجدهم في المناطق الحيوية التي تشهد إقبالا عاليا، كما يقدم بنك الكويت الوطني من خلال مكاتبه المنتشرة في معارض السيارات أفضل الحلول لتمويل شراء السيارات من حيث الشروط الميسرة مع السهولة في تقديم الطلب والموافقة عليه.