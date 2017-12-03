أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن رعايتها لمؤتمر Convergence to Kuwait 2017 الذي ينظمه مجلس سامينا للاتصالات SAMENA، وذلك يوم الاثنين في 4 ديسمبر 2017، في فندق ومنتجع الجميرا شاطئ المسيلة.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA: إن مشاركتنا في هذا المؤتمر جزء من دورنا المحوري في تطوير سوق الاتصالات، ومن تعهدنا لعملائنا بإثراء حياتهم من خلال إستراتيجيتنا المبتكرة ورؤيتنا المستقبلية ليس فقط كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، ولكن أيضا كشركة تسعى إلى إرضاء عملائها.

ويهدف المؤتمر إلى المساعدة على ضرورة تولي القيادة في المسائل الوطنية المهمة والتعاون والتكاتف من أجل تمكين الاقتصادات الوطنية من مواصلة تعزيز الابتكار والاستفادة منه على جميع الأصعدة فيما يتعلق بالتقدم والعمران.

كما يركز جدول أعمال المؤتمر على التحول التنظيمي لتحقيق الخطة الرقمية، إعداد أصحاب المصلحة لعالم الجيل الخامس 5G، وتكثيف الجهود بريا وفي الأقمار الصناعية والتعاون التنظيمي واعتبارات السياسة العامة، لشركات الإنترنت.