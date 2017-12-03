أعلنت امس شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن توقيعها عقدا مع شركة «إنشور مي» لوساطة التأمين لتكون الوكيل الحصري لها لتقديم كل ما يتعلق بخدمات التأمين التجاري وتأمين الأفراد.

وقد حرصت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية على تعيين «إنشور مي» انطلاقا من كونها شركة وساطة تأمين على معرفة ودراية كاملة بالسوق المحلي وقادرة على الحصول على أفضل الأسعار والتفاوض بالنيابة عن الشركة، فضلا عن تقديم كل الاحتياجات والتأكد من توفير الحماية الكاملة للشركة دون أي أعباء إضافية.

وتشمل قائمة الخدمات التأمينية التي توفرها شركة «إنشور مي» التأمين الصحي والتأمين التجاري والتأمين على الحياة وتأمين إصابات العمل وتأمين السيارات وتأمين المنازل وغيرها من التأمينات العامة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: يسعدنا اليوم أن نتعاقد مع شركة «إنشور مي» لوساطة التأمين، وإننا على ثقة بأنها ستكون خير وكيل لنا في توفير كل ما يتعلق بالخدمات التأمينية للشركة وإمدادنا بالمساعدة التقنية وإعطائنا المشورة والنصائح حول المخاطر المحتملة ومتطلبات التأمين، وذلك بفضل الكادر المهني والموظفين المهنيين المرخصين الذين يعملون بخبرة وحنكة لخدمتنا وإرشادنا إلى أفضل شركات التأمين في الكويت.