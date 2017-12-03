مصطفى صالح

واصل الكويتيون بيع استثماراتهم في بورصة أبوظبي للأوراق المالية للشهر الخامس على التوالي خلال نوفمبر الماضي، محققين صافي بيع بلغ 35 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 9.5 ملايين دولار)، حيث اشتروا بما قيمته 10.5 ملايين درهم، مقابل زخم في المبيعات وصلت قيمتها الى 45.4 مليون درهم.

وفي رصد لتعاملات الكويتيين في بورصة ابوظبي منذ بداية 2017، يتبين أن البيع قد غلب على تعاملاتهم خلال 9 أشهر من أصل 11 شهرا، وذلك بصافي بيع 260 مليون درهم (ما يعادل 70.8 مليون دولار)، فيما شهدت تعاملات الكويتيين عمليات شراء خلال شهرين فقط هما مارس ويونيو 2017، بإجمالي شراء 42.9 مليون درهم (ما يعادل 11.7 مليون دولار).

وخلال 11 شهرا اشترى الكويتيون أسهما في سوق ابوظبي بقيمة 647 مليون درهم (ما يعادل 176 مليون دولار)، وذلك مقابل بيع اسهم بقيمة 864.6 درهما (ما يعادل 235 مليون دولار)، ليكون بذلك صافي استثمارات الكويتيين في سوق أبوظبي خلال 11 شهرا هو البيع بقيمة 217.6 مليون درهم (ما يعادل 59 مليون دولار).

وفي المقابل، واصلت تعاملات الأفراد الكويتيين تباينها بين البيع والشراء نتيجة وجود تيارين من المنتظرين للاثر الايجابي لترقية البورصة والمــقابل الذي يجني أرباحا او ينتظر ومعه سيولة تسمح له بالدخول للبورصة مــرة أخـــرى وظـــهر ذلك في تقرير فئات المستثمرين الشهري الذي نشرته البورصة الكويـــتية حيث سجل الأفراد الكويتيون مشتريات في أكتوبر بقيمة 205.5 ملايين دينـــار مقــابــل 205 ملايين دينار للبيع لتبــــلغ محــصلة تعامـــلات الأفراد شراء بقيــمة 387 ألــف دينار، مستحوذين على قرابة 44% من تعاملات الشراء خلال الشهر.

ولحقت المؤسسات الكويتية تجاه الأفراد بعد تسجيلها صافي شراء بقيمة 4.8 ملايين دينار، إلا أنها استحوذت على نسبة 13.3% من التعاملات مسجلة شراء بقيمة 62.3 مليون دينار وبيعا بقيمة 57.4 مليون دينار.

واتجهت محافظ العملاء إلى البيع مسجلة صافي بيع بقيمة 6.6 ملايين دينار خلال أكتوبر، حيث سجلت عمليات شراء بقيمة 91.6 مليون دينار مقابل 98.2 مليون دينار مستحوذة على 19% من التعاملات.

وجاءت الصناديق لتسجل صافي بيع خلال أكتوبر بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 41.2 مليون دينار مقابل 45.6 مليون دينار من جانب البيع مسجلة بذلك صافي بيع بقيمة 4.4 ملايين دينار، فيما استحوذت الصناديق على 8.8% من التعاملات خلال أكتوبر.