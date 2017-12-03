المشروع سيمثل أكبر مصنع متكامل للمصفاة والبتروكيماويات في الكويت

«هونيويل» ستوفر التراخيص وخدمات التصميم للمشروع محمود عيسى

قالت مجلة ميد إنه وقع اختيار شركة الكويت المتكاملـة للصناعــــات البتروكيماوية «كيبيك» على شركة «هونيويل يو او بي» الأميركية، لإمدادها بالتكنولوجيا المملوكة لها من أجل تطبيقها في مرفق البتروكيماويات الذي تجري إقامته في منطقة الزور بكلفة تقدر بنحو 7.8 مليارات دولار والذي سيدمج مع مشروع مصفاة الزور الجديدة الجاري إنشاؤها بقيمة 17 مليار دولار.

وقالت المجلة نقلا عن بيان صدر على موقع شركة هونيويل الإلكتروني، إن الأخيرة ستوفر تراخيص التكنولوجيا المملوكة لها فضلا عن خدمات التصميم، والمعدات الرئيسية، والمواد الحفازة، والمواد الممتصة وغيرها، وذلك دون ان تتطرق المجلة الى ذكر اي معلومات عن قيمة العقد.

وفي تعقيبه على هذه الصفقة، قال نائب الرئيس والمدير العام لتكنولوجيا العمليات والمعدات في شركة هونيويل، جون جوجيل ان المشروع عندما يكتمل، فانه سيمثل أكبر مصنع متكامل للمصفاة والبتروكيماويات في الكويت.

ومن المقرر أن يكون الوقود الأوروبي المصنف Euro-V الذي ستنتجه المصفاة حجر الأساس في مساعي الكويت الرامية لإنتاج الوقود النظيف بالاضافة الى العطريات والبروبيلين.

تجدر الإشارة الى ان شركات متخصصة أخرى كانت قدمت في وقت سابق من هذا العام عروضا لتوفير هذه التكنولوجيا للمشروع وفقا لما أوردته مجلة ميد في أغسطس الماضي أملا في الفوز بعقود لتوفير تكنولوجيا لمجمع البتروكيماويات، الذي يشتمل على مرفق لتكسير بقايا السوائل بطاقة 50 ألف برميل يوميا مع استخلاص الايثيلين والبروبيلين.

ويشمل العقد ايضا إنشاء وحدة لإزالة الكبريت من الوقود بطاقة 24 ألف برميل يوميا باستخدام التكنولوجيا المملوكة لشركة هانيويل، وتطبيق استخدام وحدتي هونيويل لمعالجة البروبان لإنتاج البروبيلين، والأيزوبيوتان لانتاج مكونات الوقود النظيف بما في ذلك الميثيل والبوتيل أثير، بالاضافة الى تركيب وحدة أخرى باستخدام تقنية هونيويل لتحويل البوتان إلى الأيزوبيوتان، ووحدة تجديد المحفزات المستمرة بطاقة 66 ألف برميل يوميا بالاضافة الى 74 الف برميل يوميا من نفثا المذيبات المائية لجعل المخزون البنزين مزيج.

كما يشمل العقد ايضا مجمع العطريات المقرر ان تبلغ طاقته الانتاجية 1.4 مليون طن متري من الباراكسيلـيــن سنــويا، وستنتج وحدة إزالة الهيدروجين 660 الف طن متري سنويا من بروبيلين البوليمر.

وتوقعت المجلة ان يتم الانتهاء من أعمال التصميم الهندسي الاولية لمجمع البتروكيماويات المخطط له في نهاية يونيو 2018.

ويذكــر ان العـقـــــود الرئيسية لمشروع مصافة الزور الجديدة قد أرسيت على المقاولين في منتصف 2015 وهي الآن قيد التنفيذ، على ان يستكمل بناء المصفاة بحلول نهاية 2019.