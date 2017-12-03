أعلن البنك الأهلي المتحد عن حصوله على جائزة أفضل بنك رقمي للعام 2017 في الشرق الأوسط (ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات) وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية المرموقة.

وتعتبر هذه الجائزة الجديدة دليلا على امكانات البنك الأهلي المتحد الرقمية المبتكرة وقدرته على تقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائه، وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك الأهلي المتحد علي عبدالرحيم رئيس وحدة إدارة السيولة وB2B بإدارة الشركات بالبنك وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن في الثاني من نوفمبر الماضي للإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز «جلوبال فاينانس» في مجالات متنوعة على مستوى العالم.

وتعليقا على هذه الجائزة أفاد هشام زغلول مدير عام أول الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بالبنك الأهلي المتحد: كأحد البنوك القيادية التي تحرص باستمرار على تقديم حلول مصرفية متقدمة بهدف تطوير باقة الخدمات المقدمة الى قاعدة عملائنا المتنامية، فإن جائزة البنك الأهلي المتحد الأخيرة إنما تعكس مكانة البنك في تقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة والتي توفر للعملاء عمليات مصرفية ميسرة وآمنة في آن واحد.

من جانبه، أضاف ريتشارد جروفس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي المتحد: إن الابتكارات التقنية تعتبر حجر الزاوية لنجاح عملياتنا المستمر، ومما لا شك فيه أن الجائزة الجديدة من مجلة «جلوبال فاينانس» تعد شهادة على جهودنا في تطوير القنوات الرقمية لقطاع الشركات وهذا سيفتح آفاقا جديدة لنا لمواصلة تطوير خدماتنا المصرفية الرقمية بما يتفق مع توقعات عملائنا الكرام.

وأشار جروفس إلى التزام البنك الأهلي المتحد بتقديم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المناسبة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن أعلى المعايير الدولية.