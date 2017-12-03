تستعد المصارف في السعودية لإنهاء الإجراءات الفنية لإيقاف العملة الورقية من فئة الريال (واحد ريال) واستبدالها بعملات معدنية، وذلك من خلال الفرز والعد والإيداع في المصارف ذاتها، وفقا للصحيفة «الاقتصادية» السعودية.

ووجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المصارف عبر خطاب يتضمن استعدادها لاستقبال العملة المعدنية خاصة الريال والريالين وإيقاف التعامل بالعملة الورقية بشكل تدريجي حتى اختفائها نهائيا في جميع الفروع.

وأعلنت «ساما» في أكتوبر الماضي، عن إنهاء رحلة الريال الورقي خلال المرحلة المقبلة في السوق المحلية، التي ستدخل إصدارات بديلة معدنية متمثلة في الريال والريالين والعملات المعدنية الأخرى. وقالت في مؤتمر صحافي خلال إطلاق الإصدار السنوي للعملة النقدية، إن «ساما» أنهت تهيئة البنية التحتية لتداول هذه الإصدارات الجديدة في المصارف التجارية كافة، مبينا أنه تم إنهاء تركيب آلات الفحص فائقة السرعة وكذلك قبول العملة المعدنية لسهولة تداولها.

وتستمر برمجة المصارف في السعودية للعملة الجديدة بمراحل عدة، التي قد تستغرق 6 أشهر للبعض منها، حسب ما كشفت مصادر مصرفية للصحيفة في وقت سابق.

وقالت المصادر، إن البرمجة للعملة الجديدة ستمر بمراحل عدة، وقد تستغرق ستة أشهر لبعض الصرافات، حيث ستتولاها شركات عالمية متخصصة في البرمجة والحماية الأمنية.