أعلنت شركة «أسيكو للإنشاءات» إحدى الشركات التابعة لشركة «أسيكو للصناعات»، عن توقيع عقد المواد المدعومة مع الشركة الكويتية للتموين، لتنضم إلى قائمة المواد التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك بداية من 1 ديسمبر الجاري.

وأكدت الشركة في بيان صحافي صادر عنها أن هذه خطوة مهمة تضاف إلى سجلها في خدمة الحركة الإسكانية في الكويت، ويأتي أسمنت «أسيكو» لينضم إلى خرسانة أسيكو، وطابوق أسيكو الأسمنتي، إضافة إلى طابوق أسيكو الأبيض الخفيف، لتصبح شركة «أسيكو» من كبار الموردين للمواد الإنشائية المدعومة.

وأضافت أن «أسيكو» ممثلة في إداراتها العليا وكل العاملين على اختلاف مراكزهم، لا يألون جهدا من أجل تطوير إمكانيات الشركة، لتواكب حجم الطلب المتصاعد مع المحافظة على أعلى معايير الجودة، وأفضل مستويات الخدمة لعملائها، معربة عن فخرها واعتزازها لهذه الخطوة المهمة لما لها من أثر طيب على سمعة الشركة، في سعيها لخدمة الكويت، والمواطنين، كما عبرت عن شكرها للجهات المختصة، وذلك لما تقوم به من دعم للمنتجات الوطنية.

وأشارت الشركة الى أنها زادت من قدرتها الإنتاجية لتبلغ أكثر من مليوني طن سنويا، من كل أنواع الأسمنت طبقا لأعلى المواصفات المحلية والعالمية، كما أنها تقوم بإنتاج كل المواد الإضافية، المستخدمة في الخرسانة الجاهزة، علما أنها قد وفرت أسطولا كبيرا، وحديثا لتلبية كل الاحتياجات في مختلف مناطق الكويت.

وأفادت بأنها ستبقى على سعيها المستمر للتميز في منتجاتها وخدماتها، وصولا إلى غايتها في خدمة الكويت والمواطنين، ودعم الحركة العمرانية بكل جهودها.