اكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، انه لا يتعامل مع عملة (البتكوين) الإلكترونية، متوعدا بملاحقة المتعاملين بها بتهمة غسيل الاموال.

وقال مدير المكتب الاعلامي للبنك ايسر جبار، في بيان، إن التعامل مع هذه العملة ينطوي على عدة مخاطر لاسيما فيما يتعلق بالقرصنة الالكترونية والاحتيال إذ لا يوجد لهذه العملة رواج داخل العراق.

وأضاف أن "البنك المركزي يحذر من استخدام هذه العملة اذ سيخضع المتعاملين بها لأحكام قانون غسيل الأموال العراقي".

يذكر ان عملة (البتكوين) انطلقت عام 2008 ويتم تدوالها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط ولا وجود فيزيائيا لها بيد أنها تختلف عن بقية العملات التقليدية من ناحية عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها في حين يمكن استخدامها كأي عملة للشراء عبر الإنترنت ويمكن حتى تحويلها لأي عملية تقليدية أخرى.