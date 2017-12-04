خصومات حصرية لعملاء النخبة على الاشتراكات في معهد C Club

أعلنت Ooredoo الكويت، عن تقديمها عروضا حصرية لعملائها من فئة النخبة مع معهد C Club الصحي التابع لمؤسسة الأرجان العقارية. وتتضمن هذه العروض خصومات حصرية لعملاء النخبة على الاشتراكات في معهد C Club الذي يتضمن أرقى المرافق الصحية والأجهزة الرياضية في الكويت، مع إطلالة مميزة على الخليج العربي من موقع المعهد المميز على ساحل منطقة البدع.

وفي تعليــــق حـــول هذه الشراكة، أكد جاسم عبدالرحيم مدير إدارة كبار الشخصيات والمبيعات المباشرة في Ooredoo الكويت أن هذه الشراكة تأتي لتؤكد التزام الشركة بإثراء تجربة عملائها وتقديم عروض تتناسب مع تطلعاتهم، وذلك انبثاقا من قيم الشركة الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

وأضاف: نفخر بشراكتنا مع شركة الأرجان العقارية لتقديم الأفضل لعملائنا، ونحن على ثقة أن المستوى المميز من الخدمات الذي يقدمه معهد C Club الصحي يرقى لتطلعات النخبة من عملائنا.

وأضاف: لمسنا تقاربا كبيرا في نمط الخدمات التي نطمح لتقديمها لعملائنا، حيث إننا في Ooredoo من خلال برنامج النخبة نسعى لتقديم تجربة متكاملة تتناسب مع نمط فئة محددة من العملاء تبحث عن الخدمات الفارهة التي تتناغم مع أسلوب حياتهم، ولم نجد شريكا أفضل من معهد C Club الصحي الذي يقدم خدمات صحية متكاملة بمرافق حصرية تمتاز بالرفاهية.

يجدر بالذكر أن Ooredoo تقدم مزايا حصرية للنخبة من عملائها مع باقات «شامل Premium» آجلة الدفع، إيمانا بدورها في إثراء تجربة عملائها. ويستطيع العملاء الاستفادة من مزايا حصرية، إضافة إلى حصولهم على أحدث أجهزة الهواتف الذكية مع باقات النخبة.

تشمل هذا المزايا إمكانية الحصول على تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، ضمانا لراحتهم وتماشيا مع نمط حياتهم، والحصول على مكافآت تصل لغاية 500 دينار، يمكنهم استبدالها من أي من شركائها المميزين في برنامج «مكافآت نجوم» الفريد من نوعه، والذي يقدم للعملاء أفضل الخدمات من نخبة الشركات في قطاعات مختلفة.