السيارة تتمتع بقدرات هائلة على التضاريس الصعبة وبهندستها المتفوقة

تدعو شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل والموزع المعتمد الوحيد لسيارات «نيسان» في الكويت، جميع عشاق علامتها التجارية إلى اختيار السيارة الفائقة «نيسان باترول سفاري» عند التخطيط لموسم التخييم هذا العام، ويبدأ سعر السيارة من 12900 دينار، وتمنح «البابطين» باقة البر الخاصة مجانا عند شراء «نيسان باترول سفاري». وتضم هذه الباقة معدات التخييم التي توفر للعملاء رحلة سلسة وخالية من المتاعب. وتتميز «نيسان باترول سفاري» بمحرك 6 اسطوانات سعة 4.8 ليترات، متوافر أيضا بناقل حركة يدوي وأوتوماتيكي بخمس سرعات، إضافة إلى التصميم الرائع. وسيحصل العميل فورا ومجانا على باقة خاصة تضم شنطة انقاذ للبر، مخفض ضغط الإطارات، كمبروسر هواء، عدة رقعة الإطارات، اضاءة ليد (LED Lights) وتلبيسة كشنات لحماية المقاعد.

وتوفر باترول سفاري تجربة قيادة سلسة على الطرقات الوعرة، من خلال عجلات من الألمنيوم قياس 16 إنشا، وإطار احتياطي خلفي معلق، وملصق للزينة على جانبي السيارة، في حين تشمل المقصورة الداخلية مقودا مكسوا بالجلد، وفرشا من المخمل، إضافة إلى الديكور الخشبي، ومفاتيح مثبتة على المقود للتحكم الآلي بالسرعة، وعجلة قيادة إلكترونية، ونوافذ كهربائية مع نظام منع احتباس الزجاج، وصندوق تبريد.

وتمنح باترول لسائقها أداء عاليا على الطرقات، من خلال توفير السرعة القصوى والقوة، التي تنتج من المحرك ذي الأسطوانات الست بسعة 4.8 ليترات، 280 حصانا وعزم دوران 46 كيلوجراما أو 451 نيوتن متر، ما يسمح لها بالمناورة عبر الكثبان الرملية بسهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن السيارة تتمتع بقدرات هائلة على التضاريس الصعبة وبهندستها المتفوقة بما في ذلك ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الخمس سرعات مع ناقل الحركة العادي، فضلا عن نظام التحكم الديناميكي وثبات السيارة عند الانعطاف والدوران (VDC)، ونظام مراقبة ضغط العجلات (TPMS) الذي يعزز القيادة على الطرق.

وتدعو «نيسان البابطين» العملاء لزيارة معرضي الري والأحمدي، للاستفادة من عرض الموسم، واستكشاف الإمكانيات الجديدة لواحدة من أكثر المركبات تفوقا على كل الدروب في العالم.