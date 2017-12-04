أعلنت شركة الراية المتحدة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحة الدينية تعيين عدنان السالم في منصب نائب الرئيس التنفيذي إدارة الاستثمار.

ويأتي هذا الاختيار للسالم في وقت تواصل فيه الشركة خططها الاستراتيجية الرامية لتطوير الاعمال وتنمية الاستثمارات. ويعتبر السالم من الكفاءات الوطنية التي تمتلك رصيدا وافرا في مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات العامة التي تخدم الرؤية العامة للشركة والمتمثلة في الارتقاء بمعايير الجودة الخدمية وتنمية الاستثمارات والتي تتمحور بشكل رئيسي في مجال السياحة الدينية والتطوير العقاري.

وشغل السالم في السابق منصب رئيس المجموعة المصرفية في بنك وربة ويعتبر من أوائل المنظمين للبنك منذ تأسيسه وساهم في وضع الخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات المصرفية فيه، ويتمتع السالم بخبرة مصرفية ممتدة لأكثر من 25 عاما، وساهم في تأسيس بنك بيت التمويل في كل من مملكة البحرين وماليزيا.

وقال السالم في تصريح صحافي بهذه المناسبة: يسعدني انضمامي لأسرة «الراية المتحدة» وأتمنى التوفيق في المهام الموكلة لي وسنسعى لتطوير الاستثمارات الضخمة المملوكة للشركة.