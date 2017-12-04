50 عاماً على التأسيس وتأكيد على المكانة المتزايدة لسوق الضيافة

بالتزامن مع مرور خمسين عاما على تأسيسها، تشارك «شركة الكويت للزراعة» في رعاية معرض «هوريكا الكويت 2018» الذي يقام في الفترة من 15 إلى 17 يناير المقبل في أرض المعارض الدولية بمشرف والموجه إلى الشركات والعملاء المعنيين بالصناعــــات الغذائيـــة والتجهيــــزات الفندقيـــة وصناعة الضيافة عامة.

ووفق بيان لشركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطويــــر» المنظمـــة للمعرض، تعد «شركة الكويت للزراعة» إحدى أكبر الشركات الرائدة استيرادا وتوزيعا للمنتجات الاستهلاكية ذات الجودة، من مواد غذائية وغيرها في الكويت، تشمل المواد الاستهلاكية السريعة النفاذ والمواد غير الغذائية، ومواد التجزئة وخدمات المواد الغذائية للفنادق والمطاعم والمقاهي إلى جانب عدد من الصادرات.

وقالت «ليدرز جروب» بهذه المناسبة، ان «القيمة السوقية للمشاركين في فعاليات المعرض من شركات صناعات الغذائية وتجهيزات فندقية وخدمات ملحقة تبلغ عدة مليارات من الدولارات، هذا عدا قطاع الفنادق نفسه الأمر الذي يدل على المكانة المتزايدة لسوق صناعة الضيافة وعلى قيمة المعرض الذي يوفر مناخا تفاعليا مهنيا رفيع المستوى بين العاملين في هذه المجالات».

من جهته، لفت رئيس مجلس الإدارة جواد ناصر الأربش إلى النجاحات المتواصلة التي نسجلها عاما بعد عام كشركة، لكن ذلك لا يقلل من أهمية توسع سوقنا بما يتطلبه من تنمية وتطوير اقتصاد وأنشطة وخدمات السياحة في الكويت، لأن ذلك سوف يؤدي ليس فقط إلى زيادة مبيعاتنا بل لأنه يفتح أبوابا كثيرة أمام الاستثمار المحلي وإيجاد فرص حقيقية لعمل الخريجين الكويتيين ويؤدي الى تحسين مقومات الكويت التنافسية.

واضاف: نحن نتحدث من وحي مسيرتنا الطويلة في تزويد مؤسسات وشركات الضيافة والتي بدأت في العام 1968 حين تأسست شركتنا وأخذت ترتقي شيئا فشيئا بخبرتها بدءا من إنتاج الفروج ثم مع إطلاق أول مطاعمها -مطعم زهرة المدائن- والإقبال عليه ثم توسيع عملياتها في استيراد المواد الغذائية، حيث أصبحت موزعا حصريا للعديد من الماركات العالمية الشهيرة إلى جانب أقسام مبيعات تغطي كل القنوات التجارية، ومستودعات حديثة إلى جانب أسطول كبير من المركبات الجاهزة للتوصيل.