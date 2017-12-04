موظفو الشركة شرحوا للطلبة مسؤولياتهم والمهام الوظيفية التي يقومون بها

انطلاقا من دعمها المتواصل للكوادر الطلابية الشابة، استضافت كامكو للاستثمار، إحدى كبريات الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، طلاب الجامعة الأسترالية في الكويت، في إطار برنامجها التثقيفي الذي تقيمه في إطار اتفاقية الشراكة بين شركة مشاريع الكويت وجمعية إنجاز الكويت والتي ستعمل مجموعة المشاريع بموجبها على تدريب 1000 طالب بحلول شهر يونيو 2018.

وبحضور ما يقارب الـ 30 طالبا وطالبة في تخصص إدارة الاعمال الدولي، قام عدد من موظفي ومسؤولي الشركة على مدى ثلاث ساعات بشرح مسؤولياتهم والمهام الوظيفية التي يقومون بها، بما يساهم في توسيع آفاق الطلبة وتشكيل صورة عامة لديهم عن طبيعة العمل تساعدهم في اختيار أهدافهم الوظيفية مستقبلا لدى التخرج.

وبهذه المناسبة، قال فيصل حسن الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال: إن الدعم الذي تقدمه كامكو عبر المشاركة في فعاليات جمعية انجاز الكويتية، باعتبارها منظمة تهتم بالعنصر البشري الشاب، يأتي انسجاما مع استراتيجية الشركة من أجل دعم مدركات القطاع التعليمي.

وأضاف حسن أن كامكو لن تألو جهدا من أجل تقديم كل ما لديها من خبرات وامكانيات لدعم الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية بما يؤهلهم لتشكيل عناصر فاعلة في المجتمع، لاسيما أنهم الذخيرة والأمل لمستقبل أفضل للوطن، تحقيقا للتنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

ومن هذا المنطلق، أشار حسن إلى أن الشركة، عبر العديد من كوادرها وموظفيها وصولا الى الإدارة العليا، تسعى دائما إلى المشاركة في المحاضرات والفعاليات المختلفة التي تعني بتثقيف الطلاب من الناحية العملية فيما يتعلق بمفهوم الاستثمار، وتعريفهم بمجالات المال والاقتصاد مثل إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية.

وذكر حسن أن كامكو باعتبارها واحدة من كبريات الشركات في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، تعمل سنويا على استقبال العديد من الخريجين في مختلف المجالات ذات الصلة بالاقتصاد، فضلا عن التخصصات الأخرى، من أجل تدريبهم وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل بمعرفة ودراية شاملة حول مختلف الإدارات والقطاعات بالشركة.