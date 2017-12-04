توفيق: الجائزة تعكس مرحلة النضج التي وصل إليها برنامجنا للخدمات المصرفية الخاصة

للمرة الثانية خلال عام 2017 حصل البنك الأهلي المتحد على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت، ففي شهر أكتوبر من العام الحالي حصد البنك الأهلي المتحد من خلال إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية ضمن «جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية 2017» التي تنظمها مجلة «ذي بانكر» بالتعاون مع مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت، وهما المجلتان الرائدتان التابعتان لمجموعة فاينانشال تايمز، واللتان تقدمان جوائز الخدمات المصرفيـــة الخاصــــة العالمية تكريما للمؤسسات المصرفية التي حققت نجاحا في استراتيجيات النمو والحلول الاستثمارية الملائمة ومستوى الخدمات المقدمة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات طبقا للمعايير العالمية.

وكان البنك الأهلي المتحد قد حصل في شهر مايو من هذا العام أيضا على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت للعام 2017، من مجلة «ذي بانكر» ميدل إيست المرموقة للمرة الثانية، بعد أن فاز بها للمرة الأولى في عام 2014.

وعلق مدحت توفيق مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد على هذه الجائزة بالقول: نحن فخورون جدا بتلقي هذا التقدير من مصدر عالمي مرموق مثل مجلتي ذي بانكر وبروفيشنال ويلث مانجمنت، حيث تأتي هذه الجائزة لتؤكد نموذج عملنا الفريد من نوعه ومكانتنا كبنك رائد، مؤكدا ان الخدمات المصرفية الخاصة هي إحدى المجالات التي يسعى البنك الأهلي المتحد بتركيز شديد إلى تطويرها في ضوء الفرص المتاحة في إدارة الثروات والتمويل.

وأضاف توفيق: تعكس هذه الجائزة المرموقة مرحلة النضج التي وصل إليها برنامجنا للخدمات المصرفية الخاصة، حيث تمكن البنك الأهلي المتحد من خلال تركيزه الراسخ على اعتماد استراتيجيات استثمارية متخصصة وتقديم خدمة عملاء متميزة، من تطوير الخدمات المصرفية الخاصة والتي برزت أمام المنافسين المحليين والإقليميين.

وأوضح توفيق: إن لدينا نجاحا مع أجيال متعاقبة من عملائنا من العائلات الكويتية ذات الثروات من خلال البناء والحفاظ على علاقات مترابطة ومتينة معهم مع الحفاظ على مبدأ الخصوصية والسرية، ونحن فخورون جدا بالإنجازات التي حققناها حتى الآن وبالطبع لم يكن ليتحقق كل هذا إلا من خلال الجهد الكبير لفريق العمل المتميز الذي يتمتع بخبرة اكتسبها عبر سنوات عديدة والحاصلين على أعلى الشهادات والتدريبات المتخصصة في مجال الاستثمار والتخطيط المستقبلي.