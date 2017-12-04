دشنت شركة عاصمة الانشاءات باكورة أعمالها بمنطقة غرب عبدالله المبارك بالتعاون مع مجموعة من الشركات الكبرى بالكويت ذات الخبرة والكفاءة العالية في مجال البناء وتشييد القسائم السكنية، والتي تقدم أجود المنتجات بأفضل الأسعار، وبإشراف مهندسي قطاع التصميم وبالتعاون مع هذه الشركات تم وضع نماذج متميزة تضمن الحداثة والرقي في التصميم مع ضمان حصول المواطن على «بيت العمر».

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن العربي بأن سياسة الشركة وقوتها بقطاع المساكن يتلخص في مدى إدراك جميع العاملين بقيمة «بيت العمر» بالنسبة للمواطن وتنفيذه بأفضل مستوى وبأفضل الأسعار، حيث قامت الشركة بتقديم تصاميم مميزة وخاصة لمنطقة غرب عبدالله المبارك بأسعار تنافسية ضمن حملتها الجديدة.

كما أفاد العربي بأن حملة هذا العام هي امتداد لنجاح الأعوام السابقة واستكمالا لأهداف الشركة التي تضع رضا العميل أولا وأخيرا.