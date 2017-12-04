الفرع مزود بأحدث التقنيات والخدمات التي تمنح العملاء المزيد من الراحة والخصوصية

أعلن بنك بوبيان عن بدء فرع الفحيحيل باستقبال العملاء وغيرهم بحلته الجديدة بعد إجراء تعديلات شاملة على تصميمه بطريقة عصرية لتوفير المزيد من الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملات العملاء عند زيارتهم للفرع الذي يفتح أبوابه يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الخامسة وحتى السابعة مساء من الأحد إلى الأربعاء.

ويأتي ذلك في إطار قيام بنك بوبيان بإعادة تصميم العديد من فروعه في ظل وجود خطة لدى الإدارة لتزويد الفروع الجديدة بأحدث التقنيات التي تجعل من زيارة الفرع تجربة مميزة.

وقال مدير إدارة الفروع مصعب الشعلان انه تم تزويد الفرع الجديد بعد إعادة التصميم بأحدث التقنيات والخدمات التي تمنح العملاء المزيد من الراحة والخصوصية، حيث تتوافر في الفرع مختلف الخدمات والمنتجات التي تهم مختلف الشرائح.

وأضاف أن البنك مستمر في التوسع بافتتاح المزيد من الفروع إلى جانب الاستمرار في الاستثمار بالخدمات التقنية التي يقدمها البنك لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع الى جانب تميزه في الخدمات المتوافرة على مدار الساعة طوال الأسبوع من خلال أجهزة Boubyan Direct.

وأشار الشعلان إلى أن الفرع الجديد كبقية الفروع الجديدة لبنك بوبيان مزود بجهاز الصراف الآلي التفاعلي (Boubyan Direct) والمتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير خدمات عديدة للعملاء عن طريق الاتصال المرئي مع مسؤولي خدمة العملاء لإنجاز معظم العمليات المصرفية مثل سحب وإيداع المبالغ النقدية وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات والإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي وطباعة كشف الحساب. وحول تصميم الفرع، قال الشعلان إن الفرع يعتبر مميزا من الناحية المعمارية كغيره من فروع بنك بوبيان التي تم افتتاحها مؤخرا إلى جانب ديكوراته الداخلية التي تم تصميمها بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم فروع البنوك بشكل عصري حديث يراعي التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية، لاسيما ما يرتبط منها بالتطورات التكنولوجية.

وأضاف: تم تزويد الفرع بأحدث التقنيات والخدمات التي تمنح العملاء المزيد من الراحة والخصوصية، حيث تتوافر في الفرع مختلف الخدمات والمنتجات التي تهم مختلف الشرائح.

وأشار بالإضافة الى ما سبق، فإن الفرع يصنف من ضمن الفروع التي تعتبر صديقة للبيئة من حيث تجهيزه بالآيباد والشاشات لعرض منتجات البنك التي تغني عن استخدام البروشورات.