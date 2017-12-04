الشعباني: الشركتان تستعدان لتقديم كل خدماتهما المتنوعة لمشروع منطقة غرب عبدالله المبارك

أعلنت كل من شركة «أسيكـــو للصناعـــات» و«شركة أسيكو للإنشاءات»، عن مشاركتهما بجناحين مختلفين، في معرض «سايت إكسبو»، الذي أقيم خلال الفترة من 21 وحتى 30 نوفمبر 2017 في منطقة غرب عبدالله المبارك، والذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية، بالتعاون مع لجنة أهالي غرب عبدالله المبارك.

وقال مدير العمليات الفنية في مجموعة «أسيكو للصناعات» مازن الشعباني إن مشاركة الشركتين في مثل هذا المعرض، الذي يعتبر أول معرض من نوعه يقام في موقع المشروع، يأتي حرصا منهما في المساهمة بالنشاط العمراني، الذي تشهده الكويت ولكي تبقى على تواصل دائم مع عملائها.

وأوضح الشعباني أن الشركتين قامتا خلال المعرض بعرض منتجاتهما المتنوعة، من مواد البناء عالية الجودة المصنعة من الخرسانة الخلوية، مثل الطابوق الأبيض والأعتاب، والأسقف، بالإضافة الى أسمنت «أسيكو» العادي والمقاوم، كما قامتا بالتسويق لنظام «أسيكو» للبناء، الذي يتمتع بالعديد من المزايا، منها العزل الحراري، سرعة إنجاز البناء، توفير في تكاليف البناء، مقاومة عالية للحريق، ناهيك عن القوة والمتانة التي يتمتع بها.

وطالب المقاولين وأصحاب القسائم والشركات الكبرى، والمتخصصة في مجال البناء الحديث داخل الكويت، اختيار المواد الحديثة مثل طابوق «أسيكو» العازل للحرارة، الذي يمتاز عن غيره بقوة الصلابة، وخاصية عزل الصوت، والمقاسات الدقيقة والمنتجة في مصانع «أسيكو» الكويتية المتخصصة في هذا النوع من الخرسانات، والمطابقة للمواصفات العالمية، والمحلية التي تتيح الفرصة لأصحاب القسائم والمشاريع الاستثمارية بتنفيذ مشاريعهم بمرونة عالية لتناسب كل التصاميم المعمارية.

وذكر الشعبانـــي أن شركتي «أسيكو للصناعات» أو «أسيكو للإنشاءات» على أتم الاستعدادات لتقديم جميع خدماتهما المتنوعة لمشروع منطقة غرب عبدالله المبارك، الذي تم إنجاز جزء كبير من بنيته التحتية، والذي ستقام عليه 5200 قسيمة، خاصة أن «أسيكو» لديها خبرات متراكمة في تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث أنجزت قبل ذلك فلل سكنية للمواطنين الحاصلين على أراض سكنية من الدولة، في مناطق العقيلة والمنقف وجنوب السرة «الشهداء»، بالإضافة إلى مشاريع وزارة التربية، والتي تضم عددا كبيرا من المدارس الحكومية ورياض الأطفال في مختلف مناطق الكويت.

وأكد الشعباني أن مجموعة «أسيكو للصناعات» حريصة كل الحرص على تبني سياسة الجودة في الأداء، وضمن أعلى المعايير والمواصفات القياسيـــة العالمية، عن طريق تقديم خدمات مميزة لنيل رضا العملاء.

واعتبر الشعباني قطاع البناء والأعمار في الكويت من أهم القطاعات، وذلك لما تشهده من نهضة عمرانية، بمشاريعها الإنشائية، التي تعد طفرة مميزة في عالم البناء الكويتي.