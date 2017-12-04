الشركة ستطرح أحدث إصدارات النظم المتكاملة سهلة الاستخدام بأسعار تنافسية

أعلنت شركة «احمد العوضي لخدمات المعلومات والكمبيوتر» عن رعايتها الفضية لمعرض START A BUISENESS الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر الجاري، في الصالة 6 على ارض المعارض الدولية بمشرف، وسط مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المحلية التي تمثل كلا القطاعين العام والخاص بالكويت.

وبهذا الصدد ذكر مينا زكي مدير عام الشركة أن «احمد العوضي لخدمات المعلومات والكمبيوتر» تتمتع بنخبة واسعة من العملاء، وان الكويت كانت ومازالت تشجع الاستثمار والإبداع، ويأتي معرض Start a Business كفرصة رائعة لمساعدة المستثمرين والشباب المبدع لمنحهم الفرصة ومساعدتهم في تنفيذ أحلامهم وطموحاتهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة لإقامة المشاريع الجديدة، مما يتيح لنا الفرصة لعرض وتقديم الحلول وبرامج الشركة المصممة خصوصا لتلبية احتياجات المستثمرين لإقامة واستمرار وتطوير مشروعاتهم. وأشار زكي إلى أن مشاركتنا بمعرض Start a Business جاءت لاستعراض قدرات الشركة من خبرات، وتأتي لنقل هذه الخبرات ومساعدة المستثمرين في إدارة الاعمال وتحسين أداء الشركة العام ومساعدتها على التطور والتقدم والحصول على أفضل النتائج للعملاء من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة.

وعن الخدمات المقدمة للعملاء وطبيعة عمل الشركة أوضح زكي ان الشركة متخصصة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرامج، خاصة البرامج المحاسبية وبرامج المرتبات وشؤون الموظفين، إلى جانب مجموعة شاملة ومتطورة من البرامج والخدمات الاستشارية لأي مستثمر مثل برامج إدارة شؤون الموظفين والمرتبات Payroll & HR، برامج إدارة الأصول الثابتة، برامج تحليلات البيانات Business Intelligent Solution التي تسهل على المستثمرين التحكم في تكاليف المشاريع، المبيعات، المشتريات ومقارنة الأعمال الحالية بالسنوات السابقة لتطوير الأعمال ومعالجة أي خلل قد يطرأ على عمل الشركة بما يحقق تقديم خدمات أفضل للعملاء.

وعن جديده لهذا المعرض أشار زكي الى ان الشركة ستقوم بتقديم وطرح عدد من احدث الإصدارات للبرامج والنظم المتكاملة المرنة سهلة الاستخدام للأنشطة والشركات المختلفة بأسعار تنافسية، لتسهيل وتنفيذ المهام وإدارة الأعمال بأسهل وأسرع الطرق، منها على سبيل المثال برنامج المرتبات وشؤون الموظفين وهذه الإصدارات تعمل وفق نظم تتيح للمستخدم المرونة الكافية لاستخراج المعلومات بسهولة ويسر كما يحتوي البرنامج على كل النماذج الخاصة بوزارتي الشؤون والداخلية والهجرة إضافة الى نماذج التوظيف والمزودة بمرشح تنقية السير الذاتية مع خاصية إعطاء توصيات بأفضل المتقدمين للوظيفة الخالية بصورة أوتوماتيكية بما يسهل العمل على مدير شؤون الموظفين.