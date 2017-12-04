وافق مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية على عرض الاستثمار لشراء نحو 10.18 ملايين سهم من أسهم شركة لندن للمنتجعات القابضة لتصل ملكية أجوان في الشركة إلى 9.34% بما يمثل مبلغا إجماليا قدره 10.53 ملايين دينار تقريبا. وفوض مجلس إدارة «أجوان» الإدارة التنفيذية في تنفيذ عملية الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة، علما أن الصفقة سيتم تنفيذها من خلال طرف ذي صلة أيضا. وسيظهر الأثر المالي للصفقة في الربع الأول من العام 2018 بحسب بيان الشركة المنشور ببورصة الكويت أمس. وكان رئيس مجلس إدارة أجوان الخليج العقارية قد امتنع عن المشاركة في التصويت على قرار الاستثمار كونه عضو مجلس ادارة في الشركة محل الاستثمار.