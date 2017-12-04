أعلنت بورصة الكويت عن نتائج المراجعة لمكونات مؤشر كويت 15 والتي تمت في نهاية نوفمبر الماضي والتي أسفرت عن خروج 4 أسهم، وهي الشركة الكويتية للأغذية وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة ميزان القابضة وبنك الكويت الدولي لتدخل 4 أسهم جديدة إلى المؤشر وهي البنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وشركة الاتصالات الكويتية VIVA وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.

وأدرجت البورصة نتيجة المراجعة الأخيرة 3 شركات في قائمة أسهم الاحتياط التي يمكنها أن تدخل القائمة في حالة وجود ظروف غير طبيعية قبل إجراء المراجعة الدولية وهي شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة ميزان القابضة وبنك الكويت الدولي.

وتقوم بورصة الكويت بمراجعة الأسهم المكونة لمؤشر كويت 15 بشكل نصف سنوي بحيث تتم المراجعة بنهاية مايو ونوفمبر من كل عام.

حل سهم زين الأنشط من حيث معدلات السيولة المتداولة على السهم خلال الأشهر الستة يونيو ـ نوفمبر من العام الحالي بقيمة تداولات وصلت الى 321.1 مليون دينار يليه بيتك بسيولة وصلت الى 275.8 مليون دينار يليه وطني بـ 210.8 ملايين دينار.

فيما تصدر سهم «وطني» الأكبر من حيث القيمة السوقية بين مكونات مؤشر كويت 15 بقيمة رأسمالية 4.26 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي يليه سهم بيتك بقيمة سوقية 3.2 مليارات دينار وثالثا سهم «زين» بقيمة سوقية قاربت الملياري دينار.