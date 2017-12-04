«بيتك» و«أجيليتي» و«زين» الأكثر استحواذاً على السيولة بـ 47% شريف حمدي

استحــوذت أسـهــم الشركات التسعة المرشحة للانضمام إلى الشريحة الأولى من مؤشر فوتسي على 72% من إجمالي السيولة النقدية التي تم ضخها بالسوق في تعاملات أمس، وفي مقدمتها «بيتك» و«اجيليتــي» و«زيــن» باستحواذها على 47% من الإجمالي.

ويعد هذا التوجه منطقيا في ظل استهداف هذه الشريحة من الأسهم التي ستكون محط اهتمام كل المتعاملين سواء من مديري محافظ وصناديق أجنبية ومحلية أو أفراد، وذلك خلال الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة النهائية حتى موعد التنفيذ الفعلي في سبتمبر 2018.

ورصدت «الأنباء» من خلال الانفوغراف التالي أهم المتغيرات التي طرأت على هذه الأسهم وكانت كالتالي:

٭ استحوذ سهم بيتك على 3.4 ملايين دينار من إجمالي القيمة النقدية البالغة 12.2 مليون دينار، وحقق السهم ارتفاعا بنسبة 1.6% بتحقيق 9 فلوس مكاسب إضافية ليصل إلى 564 فلسا.

٭ حصل سهم اجيليتي على 1.2 مليون دينار من السيولة، وحقق ارتفاعا بنسبة 1.8% بإضافة 15 فلسا لمكاسبه السابقة ليصل إلى 805 فلوس.

٭ 1.1 مليون دينار هي حصيلة سهم زين من السيولة، محققا 4 فلوس مكاسب بنسبة 0.9% ليصل إلى 446 فلسا.

٭ سهم ميزان حصل على 0.9 مليون دينار، وارتفع السهم بنسبة 0.2% بإضافة فلسا واحدا لمكاسبه السابقة ليصل إلى 760 فلسا.

٭ استحوذ سهم الصناعات على 0.8 مليون دينار، وارتفع السهم بنسبة 1.3% محققا فلسين مكاسب ليصل إلى 149 فلسا.

٭ حصل سهم الامتياز على 0.7 مليون دينار، وحقق السهم النشط على مدار العام فلسا واحدا مكاسب بنسبة 0.6% ليصل إلى 160 فلسا.

٭ ارتفع سهم الدولي بنسبة 1.3% من خلال ارتفاع 3 فلوس ليصل إلى 226 فلسا، وحصل السهم على 0.3 مليون دينار من إجمالي السيولة.

٭ ارتفع سهم وربة بنسبة 4.5% بإضافة 10 فلوس لمكاسبه السابقة ليصل إلى 224 فلسا، وكانت قيمة تداولاته 0.2 مليون دينار من السيولة.

ومن المتوقع أن تظل هذه الأسهم تحت أنظار كل المتعاملين بالسوق خلال الفترة المقبلة، مع ترقب احتمالية ضم أسهم جديدة للقائمة، علما أن أهم المعايير التي استندت إليها «فوتسي راسل» في اختيار الأسهم هي حجم رأس المال، وسيولة السهم، ومعدل الدوران، ومؤشرات الأرباح، وعوائد الاستثمار.