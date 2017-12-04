إعداد: شريف حمدي

بلغ حجم العجز التراكمي للموازنة العامة للكويت في 7 أشهر نحو 2.3 مليون دينار بنهاية اكتوبر الماضي، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي العجز بنهاية العام المالي 2017/2018 نحو 5 ملايين دينار حسب تقديرات «الشال».

علما أن أول 3 أشهر، شهدت فائضا تخطى 1.3 مليار دينار في حين كان متوسط سعر برميل النفط الكويتي 48 دولارا، ومع حلول يوليو الماضي بدأت الموازنة تجنح للعجز لتزداد وتيرته بشكل شهري رغم ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 50.2 دولارا.

ومع ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي في الفترة الأخيرة، خاصة في نوفمبر الماضي ببلوغ المتوسط 59.5 دولارا للبرميل بنمو 18% عن السعر في أشهر العجز، هل ستشهد الموازنة تقليصا للعجز المتوقع؟