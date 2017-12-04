الغانم: الاتفاقية ضمن مبادرتنا الطموحة لتطوير خدمات البنك

العوضي: نحرص على تقديم خدمات مميزة للعملاء بمحطاتنا الـ 43

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أولى لتسويق الوقود المحلي، تقتضي منح عملائه حاملي بطاقته «فيزا الائتمانية» للدفع المسبق، نسبة 10% مكافأة نقدية على مشترياتهم مقابل خدمات تشمل تعبئة الوقود وغسيل السيارات.

وذلك عبر جميع محطات الأولى الـ 43 والمنتشرة في أرجاء الكويت كافة، وبناء عليه تودع المكافأة في حساب عميل «وربة» بعد انتهاء كل شهر طوال فترة سريان الحملة.

وتندرج مبادرة بنك وربة في إطار جهوده المستمرة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائه بواسطة العديد من المزايا والعروض الحصرية، التي من شأنها أن تضيف على تعاملاتهم المصرفية المزيد من المرونة والفعالية، كما تأتي مكملة لمساعي البنك بالتعاون مع شركات كويتية لتوفير خدمة أفضل للعملاء.

خدمات أفضل

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «يفخر بنك وربة بالتعاون مع شركة أولى لتسويق الوقود المحلي، لتقديم أفضل الخدمات الى عملائه ومكافآتهم. وتندرج مبادرتنا وشراكتنا هذه تحت بنود استراتيجية البنك الطموحة والرامية الى تطوير خدمات البنك للأفراد مع الحرص على تنويع الخدمات والمنتجات بما يتلاءم مع تطلعاتهم».

وأضاف الغانم: «بطاقة فيزا للدفع المسبق من بنك وربة تضاف الى محفظة البنك للبطاقات المصرفية الائتمانية، وهي آمنة مزودة بالشريحة الذكية ومقبولة حول العالم، وبالتالي فإن هذه المعايير التي تتميز بها تجعلها الخيار الأفضل لعملائنا للتسوق الآمن سواء في مراكز البيع التقليدية أو عبر مواقع التسـوق الالكتـرونـيــة».

تعاون مثمر

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة أولى لتسويق الوقود المحلي عادل العوضي: «يسرنا أن نعلن عن الاتفاقية مع بنك وربة، ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع البنك ستثمر فائدة للعملاء الذين سنحرص على تقديم خدمات راقية لهم في محطاتنا الـ 43 النموذجية والتي تحرص على تطبيق مستويات عالمية للجودة لجهة ضمان الأمن والسلامة، توفير الخدمة الراقية واحترام معايير البيئية». وأشار العوضي الى أن «أولى للوقود» مستمرة في تطوير محطاتها وتعزيز خدماتها من تعبئة وقود وغسيل سيارات وخدمات أخرى، وذلك لضمان راحة العملاء ورضاهم عن الخدمات التي تقدمها في محطاتها من تعبئة وقود أو غسيل سيارات وغيرها.

بطاقة الدفع المسبق

وتتميز بطاقة فيزا للدفع المسبق من بنك وربة بسهولة إصدارها، حيث لا تنطبق عليها السياسات الائتمانية ولا شرط تحويل الراتب، كما توفر للعميل إمكانية السحب النقدي المحلي من أجهزة البنك ومن دون أية رسوم مضافة.

وهي تقدم جملة من المميزات النوعية لحامليها اذ تمنحهم عروضا حصرية مقدمة من «فيزا» على الحجوزات في مجموعة مختارة من الفنادق والأماكن الترفيهية واشتراكا مجانيا في خدمة My Box التي تتيح لهم الحصول على عنوان محلي لاستلام مشترياتهم عبر الانترنت، في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والامارات أيضا.

ولمزيد من الشفافية، يستطيع عملاء «وربة» لحاملي بطاقة «فيزا» من الاطلاع على عمليات الدفع الخاصة بهم عبر استلام كشف حساب الكتروني شهري، بالإضافة الى خدمة الرسائل المصرفية القصيرة محليا وعالميا.