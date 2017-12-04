السلمان: الكويت سبَّاقة دوماً في سياساتها ومبادراتها البيئية

الفوزان: المنظمة العالمية للأسطح الخضراء تُعنى بتخضير المساحات الإسمنتية

أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، والمدير العام لدار المكتب الهندسي المشترك وعضو المنظمة العالمية للأسطح الخضراء م.خالد الفوزان، في بيان صحافي مشترك، عن انعقاد المؤتمر العالمي الخامس للأسطح الخضراء، والذي سيقام بالكويت في 17 و18 فبراير 2018 في حديقة الشهيد (1) و(2).

وأعرب السلمان والفوزان عن بالغ سعادتهما بانعقاد هذا المؤتمر في مدينة الكويت، التي تعتبر المدينة العربية الأولى التي تستضيفه، خاصة أنه يعنى بحماية البيئة في المقام الأول، والتي أضحت أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في العصر الحاضر، كما أن تشجيع التخضير في كل الظروف وباستعمال كل الأماكن المتاحة يمثل تحديا للهيئات المساندة لحماية البيئة.

وفي معرض تعليقه على انعقاد المؤتمر، قال السلمان: «تشكل البيئة في عصرنا هذا أحد أهم القضايا التي تتولى الحكومات معالجتها على كل المستويات، لكنها في الواقع مسؤولية مشتركة يتحملها ويتأثر بها الجميع، ومن هنا جاء حرصنا على التعاون مع الإخوة في دار المكتب الهندسي المشترك والمنظمة العالمية للأسطح الخضراء وشركة «نوف إكسبو» في تنظيم هذا المؤتمر العالمي، فالكويت كانت سباقة دوماً في سياساتها ومبادراتها البيئية، وتعمل على اعتماد التقنيات والأفكار الخلّاقة التي تسهم في حماية البيئة، والتي تعود على الأفراد والمجتمع بفوائد بيئية مستدامة».

وعلق الفوزان بدوره على انعقاد المؤتمر بالقول: «تُعنى المنظمة العالمية للأسطح الخضراء بشكل أساسي بزيادة المساحات الخضراء من خلال زراعة وتخضير المساحات الأسمنتية التي تغزو عالمنا اليوم، خاصة في المدن المكتظة بالمباني والسكان، واكتسبت الأسطح الخضراء انتشارا ودعما كبيرين خلال الثلاثين سنة الماضية، نتيجة الوعي المتزايد لمختلف أنواع المخاطر البيئية من ناحية، وللفوائد المتعددة التي تنتج عنها من ناحية أخرى، والمنظمة العالمية للأسطح الخضراء، والذي لي شرف تمثيل الكويت فيها، تقوم بالترويج لتقنيات ومشاريع الأسطح الخضراء، وتقدم الاستشارات للدول من أجل تشجيعها على وضع استراتيجياتها وتنفيذ مبادراتها للأسطح الخضراء وتطبيقاتها المختلفة».

وتعتبر المنظمة العالمية للأسطح الخضراء هيئة عالمية غير ربحية، تعنى بالترويج ونشر المعلومات والتقنيات والمعايير المتعلقة بالأسطح الخضراء في مختلف دول العالم، وتعمل المنظمة جنباً إلى جنب مع القيادات المعنية في مختلف الدول لنشر هذه التقنيات والاستفادة منها في زيادة المساحات الخضراء بأساليب مبتكرة وبتكلفة مناسبة وفي متناول الجميع، خاصة إذا ما نظرنا إلى فوائدها المستدامة من خلال تطبيقها في المدن ذات المساحات الأسمنتية اللامتناهية على حساب تلك الخضراء المحدودة، ويجب التأكيد هنا على أن الفائدة التي تعود من مشاريع الأسطح الخضراء تتعدى الأمور الجمالية للمدن والضواحي، فهناك فوائد عدة تعود على صاحب العقار مثل زيادة العمر الافتراضي للأسطح نتيجة حمايتها من العوامل الطبيعية المختلفة، وتقليل درجة الضوضاء، والعزل الحراري الذي يحفظ حرارة الداخل، ما يساعد أيضا على توفير الطاقة الكهربائية سواء للتبريد أو التدفئة، وكذلك الاستفادة العملية من المساحة الخضراء بمجالات عدة، كما أن هناك فوائد عامة، نذكر منها زيادة المساحة الخضراء لتكون مكانا طبيعيا لنمو النباتات والعديد من الفصائل الحيوانية بمختلف أنواعها، كما يمكن للأسطح الخضراء تخزين واستعمال مياه السيول بقدر كبير والتخفيف من مخاطرها في الأماكن المعرضة لذلك، وتعمل الأسطح الخضراء على التخفيف من تأثير الاحتباس الحراري في المدن نتيجة الكتل الأسمنتية التي تحتل المدن بشكل عام وتقليل درجة الحرارة فيها بما يعرف بـ «Urban Heat Island Effect»، ولا ننسى كذلك التخفيف من الأدخنة والغبار الناتج سواء عن عوامل جوية أو بنتيجة الصناعات المختلفة وتحسين مستوى الحياة والنواحي الجمالية بشكل عام.

ويتوجه المؤتمر بشكل أساسي للجهات المعنية بتطوير المدن سواء أكانت حكومية مثل البلدية ووزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للرعاية السكنية أو الشركات العقارية التي تنفذ تلك المشاريع، كما يتوجه المؤتمر إلى الهيئات البيئية والمؤسسات العلمية والتعليمية مثل الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجـــامعـات الخاصة.

وفي ختام تصريحهما الصحافي المشترك، أكد كل من السلمان والفوزان أن اختيار حديقة الشهيد بقسميها 1 و2 لاحتضان المؤتمر العالمي الخامس للأسطح الخضراء يأتي انعكاسا لما تمثله الحديقة من نموذج متطور لتقنيات وتطبيقات الأسطح الخضراء، ويؤكد أن الكويت تمتلك الكثير من الحس البيئي المسؤول الممزوج بالقيمة الجمالية العالية، كما قاما بدعوة كل الجهات والشركات والمؤسسات والمتخصصين الراغبين في المشاركة بهذا الحدث المتميز للاتصال مع دار المكتب الهندسي المشترك على الرقم (96597378095+) أو عبر البريد الإلكتروني igera.kwt@hotmail.com.