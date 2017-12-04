عقد رواد اعمال وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة من الكويت سلسلة من اللقاءات في تونس أبرزها لقاء مع الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالاضافة إلى مجموعة من المسؤولين، وذلك لفتح آفاق كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات.

وضم وفد المبادرين الكويتيين برئاسة م.محمد عبدالله العنجري رئيس مجلس ادارة شركة محمد العنجري للتجارة العامة ومؤسس العلامة التجارية العالمية (Deer & Dear)، وباسل السالم الرئيس التنفيذي لشركة جاسترونوميكا المالكة لسلسلة مطاعم في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وداود معرفي رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وم.مرزوق المطيري مالك مصنع انروركس للاعمال الخرسانية، إضافة إلى م.محمد السريع الشريك المؤسس لموقع دورات دوت كوم وعدة شركات تكنولوجية.