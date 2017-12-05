«ذي بانكر»: «الوطني» ينفرد بنقاط قوة تميزه عن نظرائه بالسوق المحلي

منحت مجلة «ذي بانكر» العالمية بنك الكويت الوطني لقب أفضل بنك في الكويت لعام 2017، مشيرة إلى أن أداء البنك وسجله الحافل عبر تاريخه على مدى اكثر من 6 عقود، يؤهله بلا منازع للتفرد بهذا اللقب.

وكان مدير عام «الوطني- لندن» فوزي الدجاني قد تسلم الجائزة نيابة عن البنك في احتفال كبير نظمته مؤسسة فايننشال تايمز الناشر لمجلة ذي بانكر في العاصمة البريطانية، وذلك بحضور أبرز الخبراء المصرفيين العالميين والرؤساء التنفيذيين لأهم المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

وتعليقا على هذه المناسبة، قالت مجلة ذي بانكر: «لقد منحت المجلة البنك الوطني هذه الجائزة استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية في مقدمتها جودة أصول بنك الكويت الوطني وتمتعه بدرجة عالية من الأمان المصرفي ومتانة القاعدة الرأسمالية والمستوى الرفيع من الخبرة والاستقرار المؤسسي على صعيد الإدارة والتي تشكل في مجموعها نقاط قوة ينفرد بها الوطني عن نظرائه».

واضافت المجلة بفضل صلابة الوضع الاقتصادي المحلي، وجودة تنوع نموذج الأعمال الإقليمي، حاز بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت، اضافة إلى موقعه الريادي والقوي في قيادة وتمويل الصفقات والمشروعات الضخمة، حيث لعب مؤخرا العديد من الأدوار الأساسية في قيادة التحالفات المصرفية العالمية أو المشاركة فيها إلى جانب إنجاز العديد من الصفقات لمشاريع بارزة في الكويت، مع الأخذ بعين الاعتبار كونه الشريك المصرفي الأول والوحيد لشركة نفط الكويت وشركاتها التابعة.

يذكر أن بنك الكويت الوطني قد حافظ على مركزه المتصدر لأعلى التصنيفات على مستوى كل بنوك الشرق الأوسط من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندرد آند بور.

هذا، ويدعم تصنيف البنك عدة عوامل أهمها ارتفاع الرسملة، وسياسات الإقراض الحكيمة، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى ما يتميز به فريق الإدارة من مكانة عالية واستقرار. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بمكانته ضمن قائمة «جلوبل فاينانس» لأكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي.